О героическом сыне Башкирии

Вышла в свет книга Фарита Вахитова «Триумф и трагедия генерала Шаймуратова», над которой автор работал более 30 лет. Автор использовал материалы центральных и регионального архивов, публикации немецкой газеты «Deutsche Zeitung in Ostland».

- Когда вы впервые заинтересовались этой темой и личностью героя Великой Отечественной?

- В 50-х годах я подружился с ветераном войны Калимуллой Габитовым – собственным корреспондентом газеты «Кызыл тан» по Туймазинскому району. Он был офицером политотдела легендарной 112-й гвардейской дивизии и рассказал, как дивизия Шаймуратова выходила из дебальцевского рейда. Больше всего мне запомнилась история гибели генерала. После этого мне не раз приходилось встречаться с воинами этой дивизии, рассказывать о их подвигах. В это время по сути и стал формироваться материал для будущей книги. В 2002 году, когда я работал научным сотрудником Музея Боевой славы, мне в руки попался архив Совета ветеранов башкирской кавалерийской дивизии. Для подтверждения я поехал в Центральный архив Министерства обороны России, который находится в Подольске. Читал воспоминания его солдат, и у меня вырисовывался образ человека одаренного, высококультурного, исключительно порядочного, заботящегося о своих солдатах.

Позже мне удалось побывать в местах сражений славной дивизии – в Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Луганской и Донецкой областях. По итогам поездки, в отчете в Министерство культуры Башкортостана я внес несколько предложений для увековечения памяти Шаймуратова и конной дивизии. Первостепенным было отметить место гибели Шаймуратова, провести на месте раскопки и захоронить найденные останки бойцов. В числе предложений были установка памятника, сквера и многое другое. Часть этих мероприятий удалось реализовать уже через два года. Все это время я продолжал писать книгу.

- Вы назвали книгу «Триумф и трагедия генерала Шаймуратова». По-вашему, в чем триумф, и в чем трагедия?

- Над названием долго думал. Триумф генерала заключался в его военном пути - его победы, слава среди кавалеристов. Ведь начиная со 2 июля 1942 года, наши конники отражали атаки хорошо вооруженных частей и соединений вермахта. Бои шли на территории Липецкой области. Против немецких танков и самолетов у наших кавалеристов были сабли, минометы и артиллерия. В том же месяце в дивизии побывал поэт и корреспондент Константин Симонов, чтобы, как он выразился, «на поле великой войны ознакомиться с боевыми действиями героических сынов Башкирии». В «Красной звезде» Симонов опубликовал очерк «В Башкирской дивизии», который и сегодня звучит как гимн шаймуратовцам. А трагедия генерала в том, что он преждевременно ушел из жизни, причем погиб по нелепому, необдуманному приказу старшего командира. Я глубоко переживал историю Шаймуратова, были моменты, когда слезы наворачивались на глаза. По мнению многих, генерал не полностью использовал свой потенциал, он должен был вырасти в профессиональном плане. Его соратники очень тепло и уважительно отзываются о его личных качествах. Я чувствовал себя обязанным, рассказать о славном сыне башкирского народа.

- В аннотации к книге сказано, что это первая попытка создания литературного образа Шаймуратова.

- Первую монографию о дивизии «Башкирская, гвардейская, кавалерийская» написал историк Тамимдар Ахмадеев в 1998 году. В ней на документальной основе рассказывается о формировании и героическом боевом пути 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии, 77 воинов которой были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Такое созвездие Героев в одном воинском соединении — явление уникальное во всей Советской Армии. К сожалению, в книге было очень мало сведений о самом Шаймуратове. Именно поэтому хотел написать книгу о нем. Работа заняла несколько десятков лет. За это время были заблуждения, разочарование и открытия. Но, как признали наши историки и писатели, мне все же удалась попытка создать литературный образ героя-генерала, и это - самое главное для меня.

Юлия МАКСЮТОВА.

, в Башкортостане пройдут юбилейные мероприятия. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Документом предписано правительству республики образовать организационный комитет, обеспечить разработку и утверждение плана юбилейных мероприятий.

Также в Уфе объявлен конкурс на создание лучшего проекта памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову. Планируется, что будущий памятник будет установлен на Советской площади столицы.