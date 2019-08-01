Показали хватку

Уфа в очередной раз приняла Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Дворец спорта принял более 300 спортсменов со всех уголков страны. Состязания прошли в память о заслуженном тренере СССР, уроженце нашего города Владимире Бормане.

Церемония открытия соревнований прошла с участием высоких гостей. Врио главы республики Радий Хабиров пожелал участникам честной борьбы и удачи в поединках. А также вручил документы и значок о присвоении звания мастера спорта международного класса многократному победителю и призеру соревнований российского и международного уровней Исламу Опиеву.

Овациями встретили зрители трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.

- В школах появляются борцовские ковры и вводятся спортивные дисциплины. Мы видим, с какой душой относится к борьбе руководитель Башкортостана. Понравилось, что формат турнира памяти Бормана поменялся в сторону юношей, которые через 4 года уже будут способны претендовать на места в сборной России, - сказал он.

Также легендарный борец отметил, что даже если ребята не станут профессиональными спортсменами, в жизни им пригодятся все навыки, полученные на ковре.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поблагодарил республику и Уфу за то, что у нас чтят Владимира Бормана и уже в 34-й раз проводят турнир его памяти.

Об организации праздника высказались и приглашенные участники.

- Соревнования впечатляют. Наши спортсмены, как всегда, демонстрируют высокий уровень, - поделился своим мнением мастер спорта международного класса Азамат Бикбаев.

И оказался прав. По итогам двух дней в копилке спортсменов из Башкортостана их оказалось 18, из которых 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых. Одно «золото» на счету уфимца Артемия Путенихина, его вручил победителю турнира сын В.А. Бормана – Владимир Владимирович.



Екатерина МАРКОВА.

Фото Риты Ишниязовой.