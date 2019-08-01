Заботимся и контролировать

В лицее №1 состоялся форум «Управдом», ставший большой площадкой для жителей района для обсуждения вопросов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства.

- 4 августа в ГДК состоится городской форум, где мы подведем итоги реализации программ и обсудим накопившиеся проблемы, - начал разговор председатель Городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов. – Деньги в уют города вкладываются огромные, поэтому все должно быть сделано на многие годы. В то же время уже зафиксированы случаи вандализма, у вас пока таких явлений не наблюдается.

В работе форума также приняли участие депутат городского Совета Павел Васильев, представители управляющих компаний, ТСЖ, советов многоквартирных домов, руководители республиканских органов исполнительной власти, администрации района и города Уфы, представители надзорных ведомств, ресурсоснабжающих организаций.

- В районе еще остаются дворы с неудовлетворительным асфальтовым покрытием, отсутствием парковочных мест, устаревшими детскими площадками, - рассказал первый заместитель главы администрации Газизьян Ахмедьянов. - В программе по благоустройству «Башкирские дворики» участвуют 24 дворовые территории, где выполнены следующие работы: ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, установка опор освещения. Должны быть установлены урны, скамейки, контейнерные площадки с баками для раздельного сбора отходов. Также есть возможность установки систем видеонаблюдения. Все работы мы планируем завершить к 1 сентября.

Сейчас в районе ведется работа по формированию заявок на участие в конкурсном отборе для включения в программу. В рамках другой, республиканской программы по ремонту подъездов на территории района ремонтируются 11 домов, 41 подъезд. Кроме того, ведутся работы по установке ограждений газонов. Сквер «Волна» проходит второй этап реконструкции, которую планируют завершить к 1 ноября. Здесь появятся велодорожки, зона тихого отдыха, большая сцена, будут благоустроены два озера.

Жителей интересовали вопросы работы управляющих организаций, сохранности отремонтированных подъездов и содержания дворовых территорий после благоустройства. Некоторые граждане выражали недовольство работой участковых, их бездействием на многочисленные жалобы и заявления. Комендант дома по Революционной, 28 рассказала о поведении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, употребляющих наркотики и представляющих опасность для окружающих. В связи с этим некоторые дома было решено включить в маршрут патрулирования.

Житель дома № 49 по улице Мустая Карима считает, что для более детального проектирования нужно провести межевание кварталов. Одни жаловались на выброс мусора в неположенных местах, жильцы дома по улице Революционной, 12 — на проблемы с канализацией.

Отдельно участники форума остановились на возможности установки во дворах камер видеонаблюдения.

- Уфанет предоставляет программу безопасности и дополнительно устанавливает камеры, - рассказал представитель компании Тимур Гарипов. - Абонентская плата будет прежней.

Администрация района и Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ записали все обращения граждан, пообещав, что все они будут рассмотрены и решены. Как отметил Рим Булатов, итоги этих и других обсуждений будут оформлены в резолюцию, и некоторые вопросы будут подняты на городском форуме «Управдом».

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.