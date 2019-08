Хиты на все времена

Масштабный флешмоб «День 1000 музыкантов» прошел в Уфе уже в третий раз, традиционно развернувшись в природном амфитеатре парка «Ватан».

На целый день площадка стала центром притяжения меломанов из десяти регионов России.

В этом году исполняли три известных рок-хита: Bon Jovi - It's My Life, Queen - We Will Rock You/I Want It All и Metallica - Enter Sandman, плюс песни прошлых двух лет: Nirvana - Smells Like Teen Spirit и Blur - Song 2. За них проголосовали сами участники в группе ВК фестиваля. Заявку на участие подали почти 2 тысячи музыкантов более 40 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Екатеринбурга, Перми, Томска, Владивостока и ряда других.

Юлия Пахомова.

Фото Андрея Вдовина.