Капитально и под ключ

Теперь двор между домами №№10 и 10/1 по улице Ферина выглядит заметно лучше, чем пару месяцев назад. Здесь завершилось комплексное благоустройство по программе «Башкирские дворики». Такое событие жители отметили, организовав праздник двора.

Инорсовцев поздравили глава районной администрации Сергей Кожевников, депутаты Горсовета Сергей Бубличенко и Андрей Борисов.

- Главные гости сегодняшнего праздника – маленькие жители района, именно для них открывается современная детская площадка, комфортное место для игры и отдыха. Я выражаю благодарность всем, кто принимает активное участие в благоустройстве, социальной жизни и развитии района, - отметил Сергей Петрович.

Для малышей появилась площадка с мягким покрытием, качелями и горкой, а для родителей, бабушек и дедушек предусмотрели уютные скамейки, где можно отдохнуть.

Сегодня работы по программе ведутся по адресу: улица Машиностроителей, 13,15. Тротуар готовят к укладке асфальта. Уже проведены земляные работы и заменены бордюрные камни.



Напомним, в 2019 году в республике отремонтируют более 400 дворов, а до 2024 года планируется благоустроить около 3000 придомовых территорий. В Калининском районе попали в данную программу 33.

Станет в районе светлее…

Продолжается работа по установке систем наружного освещения: железобетонных опор, энергосберегающих светильников.



В текущем году в рамках программы модернизации сетей наружного освещения планируется установить 1 396 светильников, в том числе: 639 - в Инорсе, 562 - в Черниковке, 118 - в Шакше, 39 - в Максимовке и 38 - в Федоровке.



В план работ по освещению подходов и территорий образовательных учреждений включено 64 объекта района (23 школы (из 24 школ), 38 детских садов (из 38 садов), 1 музыкальная школа (из 3 музыкальных школ), дом ребенка и школа-интернат (из 2 школ-интернатов)).



Мария АПКАРИМОВА.