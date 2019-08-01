Встретились на форуме

Весной этого года в республике впервые прошел масштабный форум «Управдом».

Сейчас город готовится ко второй встрече и свои мероприятия проводят в каждом районе. Не стал исключением Демский.

Модератором выступил исполняющий обязанности главы администрации района Айдар Базгутдинов, а главной темой – программа комплексного благоустройства дворов. Кроме этого, обсуждались вопросы капитального ремонта общего имущества МКД, выполнения программ комплексного ремонта подъездов, подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду, а также работа управляющих организаций.



– В таком расширенном формате встреча проходит у нас впервые. Наш форум должен стать площадкой для открытого диалога жителей, управляющих компаний и органов власти. Это возможность обсудить самые острые вопросы, выявить причины возникающих проблем и способы их устранения, обменяться опытом в процессе непосредственного, живого общения, – отметил Айдар Рафаилович.

Надо сказать, что в зале Дворца творчества «Орион» жители района могли задать вопросы не только руководителям управляющих компаний, ТСЖ, председателям советов МКД, но и представителям республиканских министерств, надзорных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, а также сотрудникам городской администрации.

– Наш дом №19 по улице Генерала Кусимова, хоть и достроен, но в эксплуатацию не введен, по причине ликвидации застройщика. Раз не удается заключить договора на обслуживание дома, как можно решить проблему? – интересовался старший по дому Сергей.

– Если дом не сдан в эксплуатацию, невозможно присвоить ему реквизиты ЖКХ, соответственно, невозможно внести в реестр лицензий конкретных управляющих организаций. В данном случае вы можете создать ТСН или ТСЖ. Мы будем работать над вводом дома в эксплуатацию, но в установленном законом порядке, – ответил на его вопрос председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

– Когда на улице Ольховой наконец-то появится вода? Здесь расположены более 60 дворов. Когда начнется проектирование по проведению водопровода? – интересовалась жительница Земфира.

– Сейчас мы формируем инвестиционную программу по водоснабжению частного сектора на 20-25 годы. Ваша улица будет в нее включена, и в течение пяти лет будет произведено проектирование, госэкспертиза и строительно-монтажные работы по проведению водопровода, – ответил

исполняющий обязанности генерального директора Андрей Никитин.

Несколько вопросов подготовил другой житель этой же улицы Никита Федоров.

– По Ольховой совсем нет дороги, по программе поддержки местных инициатив небольшой кусочек нам удалось отремонтировать, но весной-осенью дороги непроходимые. Такая же ситуация и с освещением – его нет вовсе, можно ли как-то решить проблему?

Следующий вопрос касательно экологии.

– Так как сейчас город вплотную приближается к нашей деревне, застройщику было выдано решение на строительство рядом с ней. В конце улицы у нас есть природный ручей, небольшая роща, но по их проекту его планируется засыпать, а деревья вырубить. Почему мы с одной стороны, говорим о защите окружающей среды, а с другой – разрушаем естественную экологию?

– Участились факты, когда строители не согласовывают проекты с Министерством природопользования и экологии. Мы обязательно возьмем в работу данный вопрос для того, чтобы в ближайшее время можно было направить к вам инспектора. Пусть проверит, пообщается с инициативной группой и решит, какие меры можно принять, – ответил заместитель министра Нияз Фазылов.

– Нижние этажи нашего дома сданы в аренду, рядом находится школа. Мы не можем к своему подъезду проехать, потому что двор заполнен родителями, клиентами суда, нотариусов. Что можно предпринять?

Второй вопрос о самом доме. В нем не проводился ремонт уже 18 лет, где вероятность, что на 19-й вспомнят? – интересуется жительница дома №23 по улице Таллиннской.

– Мы с вами в прошлом году подавали заявку на участие в программе «Башкирские дворики», но, к сожалению, по некоторым пунктам она не прошла. В следующем году мы обязательно повторим, предварительно устранив недочеты, – ответил ей исполняющий обязанности главы администрации.

Встреча продолжалась более трех часов и ряд вопросов, выносимых на обсуждение жителями, решались, что называется, прямо на месте. Также обсуждены актуальные проблемы отдельных домов, территорий и района в целом.

Айлина Арсланова.

Корзинка

В ближайшее время администрация района планирует провести встречи с жителями микрорайонов Баланово и Романовка.