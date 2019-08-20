В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике оборудуют ФАПы

Нам всем нужны чистая вода, хорошие дороги и достойное медобслуживание. Эти задачи рассмотрели на оперативном совещании в правительстве РБ под руководством врио главы республики Радия Хабирова.

Про воду

Лишь 87,6% населения республики сейчас может пить чистую воду из крана. В 2024 году общий показатель планируется довести до 92,5%, а среди горожан - до 99,5%, доложил и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ – министра ЖКХ Борис Беляев.

На эти цели запланировано 4,49 млрд рублей, из них федеральные средства – 4, 169 млрд. в этом году будет освоено 523 миллиона, что втрое превышает предыдущие вложения. Они направлены на строительство 12 объектов, еще 10 находятся в стадии проектирования.

- Мы мечтаем о чем-то великом, строим дома культуры, дворцы спорта, а у людей воды нет. Это должна быть для нас самая большая проблема. В первую очередь – вода, – отметил Радий Фаритович.

Про дороги

В республике планируется отсыпать 950 километров дорог что обойдется в 540 млн рублей, доложил глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов.

В тех муниципалитетах, где щебень, гравий и песок можно добывать на месте, километр дороги обойдется в 500 - 600 тысяч рублей, в ином случае цена возрастает вдвое. Глава региона не принял доклада: по его мнению, материалы для подсыпки и реконструкции дорог должны поступать не с рынков, а из муниципалитетов, где они имеются в достатке. Та же позиция должна быть и в отношении техники. Он поручил Мухаметьянову и другим членам правительства основательнее подготовиться к следующему заседанию и доложить о предложениях по регулировке рынка инертных материалов.

Про ФАП

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в регионе появятся 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил в своем докладе и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин. Планируется замена 15 аварийных ФАПов, четыре модульных будут установлены за счет федерального бюджета, три строятся по программе Министерства сельского хозяйства, пять - приобретены за счет экономии на торгах. На эти цели предполагается направить 376 миллионов рублей, из них 266 — из федерального бюджета.

При этом Забелин отметил, что в общей сложности по всей республике необходимо заменить 380 аварийных медпунктов.

Про бизнес

Развитие предпринимательства в регионе – одна из важнейших задач глав муниципалитетов, подчеркнул Радий Хабиров. Между тем, работа глав городов и районов по организации и проведению предпринимательских часов признана неудовлетворительной – почти половина запланированных заседаний была отменена.

Руководитель региона поручил руководителю администрации главы республики Александру Сидякину и Госкомитету РБ по предпринимательству и туризму обеспечить контроль над проведением этих заседаний.

Юлия ПАХОМОВА