О пенсии не думаю

Владимир Гурин принадлежит к той редкой сегодня когорте, которую принято называть рабочей косточкой. За добросовестный труд слесарь 6 разряда отмечен юбилейной медалью к 100-летию образования республики.

- Возможно, в будущем нашу работу будут делать роботы, - говорит он, - но пока моя специальность очень востребована.

На предприятии «Нефтемонтаждиагностика» Владимир Ильич трудится с 2004 года.

С будущей профессией определился в 1977-м, поступив после окончания 10 класса в училище №65 от 210-го завода.

- Отец работал на ВНЗМ, мама начинала штукатуром-маляром, - рассказывает он, - поэтому у меня даже сомнений не было.

После армии пришел учеником штамповщика на завод РТИ, ремесло осваивал под руководством опытного мастера. Затем много лет трудился в «Нефтехимремонте», располагавшемся на территории УНПЗ.

- Мне доставляет удовольствие работа с металлом, - говорит он, - рубим, сверлим, гнем – свариваем – так коротко можно описать процесс изготовления деталей.

В основном Владимир Ильич и его коллеги работают по чертежам, но бывает, что надо проявить смекалку, творчески подойти к созданию различных приспособлений.

Почему молодежь неохотно приходит нынче в цеха, у Гурина свое объяснение: офисная работа в тепле и чистоте, очевидно, привлекает больше.

Его не раз пытались сманить на сторону, но Владимира Ильича и коллектив, и зарплата вполне устраивают – от добра добра не ищут.

У Гурина надежный тыл. С женой Любовью его познакомили друзья. Она в ту пору работала в Иркутске в Академии наук, поэтому несколько раз жених отправлялся в романтическое путешествие. У супругов двое детей, оба окончили авиационный институт. Андрей трудится инженером, Ольга – геодезистом.

- Хобби, как у всех, - сад, - отвечает Владимир Ильич, - люблю все делать своими руками. Построил дом, провел воду и электричество, обшил баню.

- Важно иметь семью, которая тебя любит, - уверен Гурин, - я с удовольствием иду на работу – о пенсии никогда не думал, а вечером, возвращаясь домой, знаю, что меня ждут.

Светлана ЯНОВА.