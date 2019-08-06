Излюбленный прием Валуева

Весть о том, что накануне Дня физкультурника сам Николай Валуев, русский чудо-богатырь, даст мастер-класс, застала уфимских мальчишек врасплох.

Юные боксеры спешно побросали отдых у бабушек и дедушек в живописных деревнях, а кое-кто даже вернулся из лагеря. Только бы взглянуть на прославленного чемпиона и взять автограф.

И то, и другое удалось сполна. В тренировочном зале Федерации бокса РБ Николай Сергеевич провел с ребятами почти три часа. Вместе с прославленным гостем приехал пообщаться с юными спортсменами врио президента Башкортостана Радий Хабиров. Он рассказал об идее создания в Уфе Школы бокса имени Валуева. Как оказалось, подобрана и площадка - на базе нового спортивного центра на Камышлинской.

Как заявил руководитель республики, мы будем отстаивать право на проведение спортивных соревнований самого высокого уровня. Для чего будут построены новые современные площадки.



– В Уфе появится очень много спортивных объектов. В высокой степени готовности находится проект Дворца борьбы, еще одна площадка для проведения больших турниров появится на базе новой волейбольной арены, – пояснил Радий Фаритович. – Фактически уже есть решение Международной федерации борьбы о проведении в нашей республике в 2021 году первенства мира среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе. Это большое событие. После таких соревнований количество детей, которые приходят в секции, увеличивается в разы.



Валуеву же пришелся по душе тренировочный зал в здании Федерации бокса, он назвал его «великолепным». Для него был подготовлен сюрприз: встреча с башкирским боксером Дмитрием Барановым, с которым он в 1994 году встретился на ринге. Бывшие соперники тепло пожали руки друг другу.

- Неважно, когда вы начали заниматься, важно - как! - с этих слов чемпион мира начал открытую тренировку, перешагнув через канаты. – На самом деле, не в обиду будет сказано тем, кто поменьше ростом, очень удобно, мне на разминке предложил это тренер!

Ребята выполняли на первый взгляд нехитрые движения: разминали туловище, двигались по кругу зала вперед спиной. Затем Николай Сергеевич показал особенные приемы, которым его научил тренер Александр Зимин:

- Раскачивайте, раскачивайте тело! Это нужно не только для того, чтобы увернуться от удара, но и чтобы усилить его!

- Старайтесь повторять движения тренера, у вас должна быть мышечная память, и она должна быть верной. Она как кассета: записать легко, но стереть почти невозможно.

Юные боксеры разучили полезные упражнения и, конечно же, получили ценные советы. Валуев внимательно следил за юными спортсменами, замечал ошибки и помогал их исправить. Но главное - он показал свой коронный прием!

По окончании мастер-класса Радий Хабиров и Николай Валуев пообщались с тренерским коллективом, молодыми спортсменами, обсудили вопросы развития физвоспитания в школах, диспансеризации спортсменов. После чего юные поклонники смогли не только сфотографироваться с легендарным боксером, но и получить плакат с его автографом.

Роман Хазигалеев из Уфимского района 6 лет занимается боксом, сейчас ему 10, а тренирует его отец.

– Сфотографировался на память с Николаем Сергеевичем, а еще он положил мне на плечо руку. Рука у него тяжелая! – улыбнулся мальчик.

Однако Николай Валуев приехал в Уфу еще с одной миссией, продиктованной его работой в Госдуме. (Он является первым заместителем председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды).

- Хочу исследовать захоронения вредных отходов предприятий «Нефтехима», - сообщил он. - Проблема очень серьезная, ведь мы пьем из рек, которые не должны быть отравлены.

Как отметил президент Федерации бокса Республики Башкортостан Сагит Аслаев, Николай Валуев посещает разные города России, пропагандируя развитие спорта, его приезда они ждали давно:

- Нашим юным спортсменам есть на кого равняться! Замечательно, что у нас откроют Школу бокса. А значит, появится еще один повод приезжать в республику почаще, - пояснил он. – Ну, а ребята наши ему понравились. Так и сказал: «Детишки здесь замечательные»!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.