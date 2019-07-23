Солнце, воздух и лес

Сам Лагерь «Чайка» был основан еще в 1936 году. Тогда он располагался в нескольких километрах от уфимского аэродрома. Пожалуй, многие его воспитанники затем накануне войны перешагнули порог аэроклуба, чтобы быть ближе к небу. В наше время в нем организуются четыре профильные смены. И в каждой отдыхает более 100 ребят. Сейчас в лагере три корпуса для проживания, столовая с пятиразовым питанием, спортзал, тренажерные залы, библиотека, баня и душевые кабинки.Вот и на этот раз «Чайка» вновь распахнула свои ворота для ребят, отдыхающих в смене под названием «Оздоровительная».Однако, прежде чем стать полноправным жителем лагеря, каждый прошел медицинский осмотр. После распределения по отрядам и размещения по корпусам ребят на торжественной линейке, посвященной открытию второй лагерной смены, поприветствовала директор Марина Суворова, которая пожелала им активного отдыха, хорошего настроения и приятного времяпрепровождения. А государственные флаги Башкортостана, Российской Федерации и самой «Чайки» поднимали Рената Сакаева, Даниил Чилей и Екатерина Илларионова – «чайковцы», которые уже не в первый раз приезжают в лагерь и демонстрируют не только преданность своему любимому месту летнего отдыха, но и незаурядные способности и стремление к совершенствованию.Далее ребята отправились на мероприятие под названием «Веревочный курс», в ходе которого отряды должны были сдружиться, сплотиться, стать одним целым и пройти все предложенные им испытания большой дружной командой. А уже вечером всех ждал большой, традиционный сюрприз от вожатых, где чайковцы своими глазами увидели возможности и таланты уже любимых старших друзей.А дальше начались полные развлечений июльские дни. К примеру, утро 20 июля хоть и началось с традиционной зарядки, чтобы напитаться бодростью и силами на весь день. Но именно в этот день в лагере состоялось торжественное открытие Малых Олимпийских игр, где ребят поприветствовали Боги Олимпа, станцевав традиционный греческий танец «Сиртаки». А помимо Посейдона, Гефеста, Афродиты, Афины и Аполлона ребят посетил Бог грома и молнии Зевс, который пожелал отрядам удачи, сил и мужества, которые пригодятся им во время соревнований. А также Зевс зажег главный символ Олимпийских игр - Олимпийский огонь, который будет сопутствовать спортсменам во время состязаний.А уже вечером ребята вновь встретились на мероприятии под названием «Живая скульптура», где отрядам нужно было показать легенду о статуе, которую они придумали сами или взяли за основу какую-либо мифическую историю.Так, 3-й отряд продемонстрировал рассказ о девочке Карине, заблудившейся в лесу, но чудом спасенной собакой, в честь которых в итоге и воздвигнули памятник. 2-й отряд рассказал о четырех драконах, олицетворявших стихии, спасшие людей своим появлением.1-й отряд подошел к заданию с юмором и поведал историю влюбленного скульптора, который благодаря богам Олимпа смог оживить статую и прожить с ней долгую и счастливую жизнь.Следующее утро тоже началось со спорта. Ребята сдавали нормы ГТО. Все они справились на «отлично», надеемся, в будущем их результаты станут еще лучше. И кто знает, может быть, кого-то из них мы увидим когда-нибудь в качестве Олимпийских чемпионов.Но вот наступил вечер, а вместе с ним к «чайковцам» пришла Муза с вокальным конкурсом «Голос», в котором отряды выясняли, кто из них лучше всех поет.Третий отряд спел хит Димы Билана «Молния». Второй – порадовал слушателей попурри их популярных песен, которое не оставило никого равнодушным. А самый старший (первый отряд) подготовил сразу два номера: в одном из них ребята все вместе спели известные «Алые паруса», а во втором на передний план вышла Эльмира Мухамадеева с песней «Только не беги», которой покорила сердца каждого в зале, в том числе и жюри.Виктор ОСЕНЕВ.Фото ufacity.info.