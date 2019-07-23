Бесхозные провода жильцы не потерпят

По ремонту подъездов у них возникли замечания, которые они при случае высказали:- Провода висят и штукатурка неаккуратно положена, - сетует старший по дому.Декоративная штукатурка типа короед действительно выполнена не очень аккуратно.- Давайте договоримся, что больше не будем применять ее, - обратился мэр к подчиненным. – А что с проводами?- «Уфанет» убрал свои провода в кабель-каналы, висят «Кристалла», - пояснил представитель генподрядчика.Согласно статистике, по итогам подъездных ремонтов больше нареканий вызывает именно неслаженная работа провайдеров и подрядчиков. Висящие после ремонта провода стали притчей во языцех. Телекоммуникационные компании либо запаздывали с этим, либо не могли договориться меж собой. Вот и в данном случае одна из них провода убрала, а другая нет. По сути сделать это можно было в один прием. Ульфат Мансурович сообщил, что перед поездкой в администрации города состоялось большое совещание с участием представителей регионального оператора, подрядчиков, провайдеров, на котором этот вопрос обсуждался и был выработан алгоритм решения.Выйдя во двор, мэр осмотрел детскую площадку. Она уже готова, но пока находится под замком. Жильцы ее не открывают, потому что по периметру подкопана земля. Взрослые боятся, что дети нанесут грязь на новое резиновое покрытие. Что ж, малышам остается дожидаться, когда ремонт завершится полностью.Напротив восьмого находится дом №10. И здесь сложилась парадоксальная ситуация. На прилегающей территории первого почти образцовый порядок, а возле второго – разбитый асфальт, грязь и лужи.- Возьмите на контроль этот вопрос. Зачем каждый год заходить в один и тот же двор, шуметь, доставлять неудобства жителям, когда можно за один раз сделать все? Рассмотрите возможность ремонта и на прилегающей территории десятого дома, - поручил мэрСледующей точкой маршрута мэра стала Шумавцова, 13. Во дворе идет ремонт. На проезжей части уложен асфальт, для пешеходов новые тротуары, причем между домами они сделаны там, где уже были протоптаны дорожки. Ульфат Мансурович заметил, что за новыми бордюрами на газоне лежит камень и асфальтная крошка.- Необходимо заниматься благоустройством газонов. В следующем году включите этот пункт в программу, - потребовал глава от подчиненных.Пройдя дальше, между двумя отремонтированными пешеходными дорожками увидели «клин» - участок с крупным гравием. Это вызвало недоумение. Как же делали ремонт, что пропустили небольшой клочок? Также вызвало нарекание качество асфальта на тротуарах. К тому же уложен он неаккуратно, с перепадами высот.- Приемки работ еще не было. Мы обговорим с подрядчиком полученные замечания, - ответилДалее - переезд в Сипайлово, где Ульфат Мустафин посетил еще два двора. На улице Юрия Гагарина в домах №50, 50/1 и 50/2 ремонт подъездов только начался. Подрядчик обещает, что уже 15 августа состоится приемка. Во дворе каток «утюжит» песчаную подушку под детскую площадку. Работы по благоустройству двора завершатся до 1 октября.А вот и конечный адрес нашего рейда: Набережная, 39. Здесь подъезды уже отремонтированы.- Жильцы качеством ремонта довольны. Этот дом один из первых, где началась реализация программы. Но вот видите, уже факт вандализма, - указална «живопись».Стены, выкрашенные в светло-бежевый цвет, отделаны штукатуркой «барашек». На первом и втором этажах кто-то из жильцов нарисовал затейливые картинки. В подъезде светло и уютно. Общий вид портят только нелепые подписи, сделанные хулиганами. Суть программы по ремонту подъездов в том, чтобы вынести понятие «свой дом» за порог собственной квартиры. Чтобы каждый, возвращаясь из школы, с работы, чувствовал себя уютно уже зайдя во двор, а поднимаясь по лестнице в подъезде, чувствовал себя также комфортно, как в родных стенах. К сожалению, не все, особенно молодежь и подростки, ценят проделанную ради них же работу.- Программа по ремонту подъездов рассчитана на шесть лет. Мы с вами увидели примеры хорошие и не очень. Анализируя ошибки, будем продолжать работу, - подытожил итоги поездки мэр. - В первую очередь, необходимо учитывать мнения жителей, и исправлять недостатки. Нужно работать над качеством с соблюдением графика, строительных норм и правил.