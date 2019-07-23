Под зорким оком старожила

4-подъездная хрущевка построена в 1970 году, а семья Лидии Николаевны въехала в 75-м. На глазах старожила проходили предыдущие ремонты.- В 2007 году нам заменили все трубы, - рассказывает она, - оконные блоки к этому времени практически сгнили, развалились, и нам поставили другие, уже бывшие в употреблении, по размеру они оказались меньше прежних, поэтому зазоры просто забили досками.Сегодня подъезды преобразились до неузнаваемости. Вместо обшарпанных стен – декоративная штукатурка, провода, раньше висевшие гирляндами, теперь спрятаны в кабель-каналы. Пол до первой лестничной клетки выложен плиткой, лампочки, реагирующие на движение, – тоже примета обновления.Капитальному ремонту предшествовала подготовка: были укреплены лестничные ограждения, на щитовые повесили замки. Кроме того, отремонтировали козырек, покрасили входную группу и повесили новые почтовые ящики.Чтобы проконтролировать процесс, Лидия Николаевна даже на дачу не ездила:- У нас должно быть красиво, убеждаю соседей, что общедомовое имущество надо беречь как свое. Но молодежь уже успела нарисовать какие-то закорючки, окно сломали. Пришлось просить строителей починить и подкрасить. Мы с ними нашли общий язык, я всю жизнь на стройке проработала, знаю, где надо настоять, а где не придираться к мелочам. В общем, мы результатом остались довольны.Ее соседка - старший по дому № 37 Раиса Альтапова, тоже следила за ходом ремонта, она поблагодарила работников ЖЭУ за то, что они убрали все провода провайдеров в аккуратные кабель-каналы. А приехавшему с проверкойглаве администрации района Марату Галиуллину жители сказали «спасибо» за проведенное благоустройство и продемонстрировали состояние подъездов.Напомним, что в этом году запланировано отремонтировать 220 подъездов в 70 многоквартирных домах. Работы планируется завершить к 1 ноября.Светлана ЯНОВА.