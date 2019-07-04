Международные детские игры. Послесловие

…Селфи на фоне ледового дворца, фото на память с маскотами и новыми друзьями – построение на парад спортсменов в минувшую среду превратилось в веселую тусовку.- Здравствуй, Уфа! У вас красивый, зеленый город, такие широкие улицы, – спортсмены из турецкого Эскишехира полны эмоций и позитива. И это не случайно, их тренер Дамир Сайфутдинов – наш земляк. С 2012 года он является старшим наставником сборной команды Турции по рапире.Ребята в России в первый раз и стараются зафиксировать все интересное на свои смартфоны. «Отправляем видео родственникам и друзьям, все поддерживают и желают нам удачи».Тренер пловцов Мелисса Жван из Нидерландов тоже впервые открывает для себя Россию. Хрупкая девушка профессионально занимается плаванием 24 года, в ее копилке немало наград международных соревнований. И вот уже 15 лет она воспитывает будущих чемпионов.- Мне все у вас интересно, это прекрасный опыт. Конечно, мы мечтаем о победе, сделаем все, что от нас зависит. Разместились в санатории «Зеленая роща», особенно нравится, что территория окружена деревьями.- В Уфе я впервые, - рассказывает тренер из Вильнюса Витенис Тупчаускас. - Могу поделиться пока только первыми впечатлениями: город чисто убран, видно, что уфимцы усердно готовились. Они очень дружелюбны. Мы выставили команды пловцов, баскетболистов, легкоатлетов и дзюдоистов.Удалось переговорить и с представителем команды из польского Лешно:- Мы будем соревноваться в фехтовании, плавании, уличном баскетболе и дзюдо.А вот с командой из далекой Австралии разговор зашел о погоде:- Очень напоминает нашу зиму, - улыбнулась представительница пятого континента, качая в руке плюшевого кенгуру.А потом было шикарное открытие Игр. Парад городов-участников и целых три дня соревнований, которые мне повезло провести в качестве журналиста, обслуживающего Игры.Три дня, проведенные вместе с футболистами, «безумной» греческой торсидой, волонтерами, водителями шаттлов, болельщиками породили давно забытый спектр эмоций. Ко второму дню я уже кричал и по-русски, и по-польски (болел за Плоцк), и по-английски, желая поддержать пацанов из канадской Келоуны, которые летели тридцать часов в далекую Уфу, чтобы забить всего навсего один единственный гол против сорока пропущенных...И, конечно, переживал вместе с парнями из Уфы и Нефтекамска, которые выбыли из турнира на стадии четвертьфинала.Были разговоры с тренерами, футболистами, болельщиками. И все они говорили, что Уфа красива. Одна пани из Плоцка с бейджиком VIP мне с удивлением рассказывала о том, как она вечером вышла в парк Гафури на прогулку и увидела много счастливых людей с детьми, людей, которые не погружены в табло смартфонов. Мы долго разговаривали с этой пани из Плоцка, благо мне всегда приятно поговорить по-польски. Выяснилось, что мы из одного с ней поколения, и с ней согласились, что очень жаль, что политики постоянно разводят наши народы по разным углам ринга.И тогда я понял, что, может быть, это событие было гораздо важнее прошедших в Уфе саммитов БРИКС и ШОС. Потому что к нам приехали простые мальчишки и девчонки. И как сказал генсек Международных детских игр Ричард Смит, у нашего города появилось еще более полутора тысяч новых послов, которые, даже несмотря на проигрыш (а что уж говорить, если они еще и стали обладателями медалей), все равно будут вспоминать его с теплом. Кстати, все, с кем я ни разговаривал (немцы, поляки, литовцы, греки, евреи, канадцы, словенцы, австралийцы, венгры), все в один голос уверяли, что не ожидали увидеть столько приветливых, улыбчивых людей. Вот как много можно узнать про родной мегаполис, если взглянуть на него чужими глазами.Вечером в последний день соревнований я вышел на проспект Октября и постоянно встречал на нем группы наших гостей, которые пытались захватить с собой последние впечатления от столицы. Там же я вновь встретил тренера из польского Лешно и подарил ему серебряную монетку в один злотый 1837 года выпуска и сказал: «Отвезите ее на родину, она соскучилась». Серьезный пан вдруг рассмеялся и сказал: «Обязательно! Спасибо!».Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Валерия ШАХОВА.