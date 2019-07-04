Одна семья - человечество

Праздником спорта, юности и радости стала торжественная церемония закрытия 53-х Международных детских игр, начавшаяся парадом команд из 84 городов 29 стран, которых встречали овациями и улыбками в этнопарке «Ватан».
Шведы прошлись в клогах – национальных деревянных башмаках, ребята из Кечкемета пронесли плакат с надписью «Спасибо», а мальчишки и девчонки из Любляны громко скандировали: «Мы – словенцы».
После награждения победителей одного из основных мероприятий Игр – матча «Футбол для дружбы» - участников и гостей Игр мэр Уфы Ульфат Мустафин поблагодарил организаторов и участников соревнований за подготовку и проведение игр. Отметим, что сборная Уфы завоевала 25 медалей различного достоинства, став лидером неофициального зачета.
Флаг игр был торжественно передан венгерскому городу Кечкемет, который примет соревнования в 2020 году.
- Мы постараемся провести следующие Международные детские игры на таком же высоком организационном уровне, как в Уфе, - отметил вице-мэр Кечкемета Гааль Джозеф Атилла.
По словам представителей команд, несмотря на жесткий отбор на площадках и полях соревнований, организаторам удалось сохранить очень позитивную и дружескую атмосферу. На итоговом празднике ребята с увлечением общались друг с другом, обмениваясь на память флажками и фирменными аксессуарами.
– Уфа обещала, что проведет на 100 процентов хорошие игры. По моему мнению, она добилась 140, – дал высокую оценку и президент Комитета Международных детских игр Торстен Раш. - Все, кто организовывал мероприятие, все судьи соревнований и спортсмены - все вели себя как чемпионы мира.
А генеральный секретарь МДИ Ричард Смит в своей речи на ужине заявил, что оценивает уровень проведения Игр в Уфе на все 150 %!
Юные спортсмены со всего мира высоко оценили уровень проведения соревнований. Об этом они рассказали в беседе с врио главы Башкортостана Радием Хабировым, посетившим церемонию закрытия игр. В окружившем его плотном кольце участников МДИ и уфимцев он никому не отказал в автографе и совместном снимке.
- Здесь собрались представители всего человечества, которые стали одной семьей. Игры - отличная возможность для детей не только сделать первые шаги на пути в большой спорт, но и обрести новых друзей, - отметил Радий Хабиров. - Республика, Уфа и в дальнейшем будут отстаивать свое право на проведение статусных международных соревнований.
Мероприятие продолжили выступления звезды башкирской эстрады Элвина Грея (Радика Юльякшина) и популярного российского диджея Леонида Руденко. Яркий салют стал завершающей точкой церемония закрытия 53-х летних Международных детских игр.
Зиля БАДРИЕВА.
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Фото Валерия ШАХОВА.