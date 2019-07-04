Одна семья - человечество

Шведы прошлись в клогах – национальных деревянных башмаках, ребята из Кечкемета пронесли плакат с надписью «Спасибо», а мальчишки и девчонки из Любляны громко скандировали: «Мы – словенцы».После награждения победителей одного из основных мероприятий Игр – матча «Футбол для дружбы» - участников и гостей Игрпоблагодарил организаторов и участников соревнований за подготовку и проведение игр. Отметим, что сборная Уфы завоевала 25 медалей различного достоинства, став лидером неофициального зачета.Флаг игр был торжественно передан венгерскому городу Кечкемет, который примет соревнования в 2020 году.- Мы постараемся провести следующие Международные детские игры на таком же высоком организационном уровне, как в Уфе, - отметилПо словам представителей команд, несмотря на жесткий отбор на площадках и полях соревнований, организаторам удалось сохранить очень позитивную и дружескую атмосферу. На итоговом празднике ребята с увлечением общались друг с другом, обмениваясь на память флажками и фирменными аксессуарами.– Уфа обещала, что проведет на 100 процентов хорошие игры. По моему мнению, она добилась 140, – дал высокую оценку и. - Все, кто организовывал мероприятие, все судьи соревнований и спортсмены - все вели себя как чемпионы мира.в своей речи на ужине заявил, что оценивает уровень проведения Игр в Уфе на все 150 %!Юные спортсмены со всего мира высоко оценили уровень проведения соревнований. Об этом они рассказали в беседе с, посетившим церемонию закрытия игр. В окружившем его плотном кольце участников МДИ и уфимцев он никому не отказал в автографе и совместном снимке.- Здесь собрались представители всего человечества, которые стали одной семьей. Игры - отличная возможность для детей не только сделать первые шаги на пути в большой спорт, но и обрести новых друзей, - отметил Радий Хабиров. - Республика, Уфа и в дальнейшем будут отстаивать свое право на проведение статусных международных соревнований.Мероприятие продолжили выступления звезды башкирской эстрады Элвина Грея (Радика Юльякшина) и популярного российского диджея Леонида Руденко. Яркий салют стал завершающей точкой церемония закрытия 53-х летних Международных детских игр.Зиля БАДРИЕВА.zilyamk@yandex.ruФото Валерия ШАХОВА.