На «Нефтянике» - футбольная феерия

Уже с девяти утра тренировочные поля на стадионе были заполнены звонкими детскими голосами. Причем, между ними особо ярко выделялись девичьи возгласы. Это на официальную тренировку вышли две команды хозяев – ребят и девчат.- Наши соперники – команды из Венгрии и Израиля.- А что тут думать – надо побеждать, - хором отвечают девчонки. – За нас и поле, и родные стены.Из иностранных команд, ломая все графики, неожиданно приехали словенцы из пригородов Марибора – Песницы и Шентиля. И в этой неожиданности была некая историческая справедливость. Ведь самые первые Международные детские игры состоялись 5 июля 1968 года в словенском городе Целье. И вот словенцы волей случая и обозначили свой приоритет. Кстати, как рассказывают прикрепленные к командам волонтеры, ребята отличаются какой-то даже недетской самодисциплиной и целеустремленностью. Вот и на поле они приехали самостоятельно без тренеров и сразу же вышли на разминку. Потом быстренько разбились на команды, и мяч стал замысловато финтить по зеленому газону. Стоит отметить, что техника владения мячом у ребят из Шентиля поставлена неплохо.- Прекрасные, - отвечают словенцы. – Остается только показать хорошую игру.Тем временем подъехали израильтяне из Беер-Шива и венгеры из Шопрона. Тренер шопронцев Золтан Финтан поделился своими впечатлениями:- Все настолько замечательно, что даже несколько неожиданно. Я первый раз в России, поэтому мы целых три дня пробыли в Москве. Но сейчас все мысли сосредоточены на завтрашнем матче с командой из Каунаса.А вот у ворот стадиона в ожидании своих стоит одинокая фигура Рейнхарда Фодерера. Ему для того, чтобы попасть в Уфу, пришлось совершить почти тридцатичасовой перелет с несколькими пересадками. Рейнхард ждет футболистов из своей родной Келоуны.- Полагаю, что они не очень высоки, - отвечает он. – У нас в Канаде соккер (американское название футбола) стоит лишь на пятом месте по популярности. На первом – хоккей, затем бейсбол, баскетбол, и волейбол.- Я очень удивлен, что она настолько современная и красивая.На поле первыми вышли футбольисты «Уфы» и «Дэгу» (Южная Корея). Свое преимущество уфимцам удалось реализовать уже в первом тайме.На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Но во втором тайме корейцам удалось сократить разрыв до минимального 3:2. К сожалению, сказалась неаккуратная игра хозяев в обороне. Однако ребятам удалось поднажать, и финальный свисток зафиксировал окончательный счет: 5:2. В подгруппе уфимцам предстояло еще сыграть с командой из словенской Пешницы и греческого Анатолики Мани.И вторая наша команда из Нефтекамска также начала свой путь с победы над израильской Хадерой - 4:3.Во время перерыва удалось пообщаться с тренером из города Самос Стоматисом Кулорисом. Он отметил, высокое качество поля и уровень обслуживания:- Все организовано так, что нам остается только наслаждаться футболом.В час дня на поле вышли и девушки. Уфимки встречались с командой из израильского Эмек Хефера. Матч начался обескураживающе для нашей команды. Несмотря на то, что хозяйки поля с самого начала обозначили инициативу и поддавливали израильтянок к их воротам, но все же мяч залетел именно в их ворота.Как они потом признались, пропущенный гол был для них настоящим холодным душем:- Мы шли на поле побеждать и вдруг оказались в положении догоняющих, - сказала Зарина, которая впоследствии отметилась в матче хет-триком.Но девчонки не сложили руки и отгрузили в ворота израильтянок сначала пять безответных голов в первом тайме, а во втором и вовсе разошлись и забили восемь. Итоговый счет - 13:1 в пользу уфимок.Затем в единоборство с командой из греческого города Анатолики Мани включились уфимские парни.Игра была вязкой. Греки, упоенные первой победой над словенской Пешницей со счетом 7:1, рвались в бой. Ведь, в принципе, именно в этом матче решалась судьба первого места в группе. Но судьба сегодня благосклонна к хозяевам поля — быстрый проход, удар с острого угла - и гол.Второй удалось забить во втором тайме. Но за несколько минут до окончания матча судья показывает красную карточку нашему игроку, и уфимцы остаются в меньшинстве. Здесь уже пришлось поработать нашему вратарю.- Мы своих соперников посмотрели еще на официальной тренировке, и сразу поняли, что это — сильные игроки, - рассказал нам тренер уфимцев Антон Фомин. - Хорошо, что нам удалось победить в первой же игре, но результат некоторое время все же шатался на весах. И окончательный счет 5:2 в нашу пользу нас не ввел в заблуждение, поэтому мы понимали, что обязаны выигрывать греков. Только вторая победа могла гарантировать выход из группы. Рад, что удалось реализовать этот замысел.Вечером уфимцы победили Пешницу и вышли из группы с первого места.А как хорошо все начиналось?! И «Уфа», и «Нефтекамск» вышли из группы с первого места, но четвертьфиналы стали для них непреодолимым барьером.Первой на поле вышла «Уфа» против литовского «Каунаса». Игра была вязкой, однако, литовцам удалось забить быстрый гол и создать комфортное преимущество в два мяча еще перед перерывом, а дальше с нашими футболистами происходило то же, что и со взрослым клубом - игровое преимущество никак не хотело переходить в качество. Ребята лихо подходили к штрафной соперника и тут же терялись - начинали финтить, перепасовываться. В результате потеря мяча, а время неумолимо шло к финальному свистку. Уже на последних минутах мяч все-таки оказывается в воротах Каунаса, но судья отменил взятие ворот, усмотрев в действиях уфимца нападение на вратаря. Итог: 2:0, мы остаемся лишь в качестве зрителей, а Каунас уже в полуфинале.Одновременно с этим матчем на соседнем поле играла наша женская команда. Увы, и уфимках не повезло с первых же минут. Соперницы, венгерки из Сомбателя реализовали выпавший момент. И лишь при счете 0:3 нашим девочкам удалось отквитать один гол. Но итоговый счет: 4:1 в пользу Сомбателя.Плохие новости, как правило, ходят косяками. Ребятам из Нефтекамска также не удалось пройти словенский Шентиль. Причем, счет оказался разгромным 0:6.Первым состоялся матч за третье место. В единоборстве со словенским Шентилем швейцарцы оказались более настойчивыми в поисках путей к воротам соперника. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу Веве. В начале второго соотечественникам Вильгельма Телля удалось еще раз поразить ворота словенцев. Затем футболисты из Шентиля собрались и сократили отставание. Но не прошло и минуты, как швейцарцы забили еще один и, как оказалось, победный гол.А вот в финале встретились команды Каунаса и Анатолики Мани, вышедшие из группы с большим трудом. И именно этот матч стал наиболее драматичным из всех. То вперед вырываются греки, то Каунас упорно сравнивает счет. Более всех был заметен на поле маленький игрок №29 Дэннис Жевжиковас. Он умудрялся собрать вокруг себя до четырех игроков соперника и все же прорваться к воротам, чтобы выдать голевой пас. В итоге - 3:3, и нас ожидала серия пенальти. Первыми допустили осечку греки, и, казалось, победа уже в руках у Каунаса, но досадный промах и все пошло сначала. После этого вратари подряд показали три сейва. Но удача пришла к литовцам.Первыми с «золотом» команду из Каунаса поздравила наша редакция, подарив команде книгу «Уфа. Улицы нашего города», чтобы футболисты не забывали о нашем городе.- Должен сказать, что игра с Уфой в четвертьфинале была для нас трудной, - признается тренер команды-победителя Аудрюс Статкявичус. - Но нам удалось собраться и выиграть.А завершилась футбольная феерия матчем с участием юных послов программы ПАО Газпром «Футбол для дружбы». Команды были названы в честь талисманов программы – кошки Фриды и кота Фредди. По итогам матча сборная «Фредди» обыграла «Фриду» со счетом 3:2.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Валерия ШАХОВА.