Когда откроют цирк?

- Мы очень переживаем за дальнейшую судьбу нашего госцирка. И люди постоянно о нем спрашивают, – сказал Радий Фаритович. – Конечно, мы надеемся на вашу поддержку в том, чтобы в Уфе вновь запустили этот важный объект.Уже разработан алгоритм спасения легендарного здания, который поддержал и министр культуры России Владимир Мединский. Схема предполагает участие в нем республики и «Росгосцирка». Башкортостан берет на себя расходы по подготовке необходимой проектной документации, - примерно 30 миллионов рублей. А сама реконструкция будет выполнена за счет средств «Росгосцирка». Ориентировочно на это потребуется миллиард рублей.В 140 миллионов обойдется устройство кровли и бетонных конструкций под куполом. Также зданию необходим ремонт внутренних помещений и отделка. Также было предложено благоустроить прилегающую территорию, - разбить там парк.- Деньги выделят на следующий год, поэтому приступить к реконструкции прямо сейчас мы не можем, - отметила директор уфимского госцирка Гузель Туктарова. – Если все пойдет по плану, обновленное здание сможет открыться для зрителей в 2021 году.Екатерина Маркова.КорзинкаУфимский цирк был построен по проекту С.М.Гельфер и Г.В. Напреенко. Открытие состоялось 5 ноября 1968 года программой цирковой труппы Терезы Дуровой. В разное время здесь выступали известные дрессировщики – Николай Павленко, Вальтер и Мстислав Запашные, Тамерлан Нугзаров. А также клоуны – Юрий Никулин, Олег Попов, Карандаш, иллюзионист Игорь Кио.