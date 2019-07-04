Арена дружбы

– Я начала заниматься легкой атлетикой случайно. Когда в школе проходила ежегодная сдача нормативов, прибежала первая, и учительница по физкультуре пригласила к себе и предложила сходить на отбор. Я решила попробовать, а затем втянулась, – рассказываетДину вполне можно назвать юной звездочкой легкой атлетики: на ее счету медали различного уровня, начиная от республиканских соревнований и, теперь, заканчивая международными. Но победы не даются легко: спортсменка рассказывает, что тренируется 6 раз в неделю по 3-4 часа. Да и в выходной нельзя расслабляться – обязательны утренние и вечерние разминки. Также нужно строго следить и за питанием.Она не была уверена, что сможет завоевать «золото», ведь здесь собрались лучшие из лучших из многих стран.– Зато моя мама была уверена в победе. А мой тренер – Анна Корнеева – даже расплакалась, ведь сегодняшняя победа во многом ее заслуга.– Я приехала из Миасса. Бегала на сто метров. Во время тренировок я знакомилась с девочками, которые побегут со мной. Соперницы сильные. Несмотря на то, что мне не удалось выйти в финал, не расстроилась, потому что я приобрела новых друзей, – говорит другаяОбщительная девушка хорошо говорит по-английски, она и помогла мне пообщаться с удачно финишировавшей Кимберли Кларк из швейцарской Лозанны.– По предварительным результатам я первая, но есть еще финал. Соперники сильные, особенно россиянки. Посмотрим, что будет завтра. Погода теплая, примерно такая как у нас. Хорошо, что нет дождя – было бы тяжелее соревноваться по мокрой дорожке, – говорит Кимберли.Из-за отсутствия англоязычных волонтеров пришлось приглашать спортсменок. Например, благодаря Адель Шамшиевой из Бирска и гугл-переводчику с английского на китайский, мы пообщались с Син Тонг Джоу (Sin Tong Jou) из Тайбэя.– Зачем расстраиваться? Ну, не выиграла. Важно, что я приехала в Россию, увидела Уфу, хотя еще два года назад о ней даже не знала. Зато теперь я знаю, что здесь живут добрые и веселые ребята. У меня теперь есть новая подруга – Адель. Надеюсь, что мы с ней и в будущем будем переписываться. Возможно, когда-нибудь увидимся на Олимпийских соревнованиях, – шутит 14-летняя тайбэйка.Сама Адель скромно отвечает:– Это – не проигрыш, а стимул работать над собой. Сложность была в том, что мы не знали, с кем соревнуемся. Когда возможности соперников тебе известны, ты уже готовишься, зная на что рассчитывать.Помимо бега, состязания включали в себя толкание ядра, прыжки в высоту и в длину.– Мог бы и лучше выступить, но мне пришлось прыгать без разминки, потому что еще бежал стометровку, где вышел в финал, –, приехавший из города Кфар-Саба Израиля. Он немного расстроен тем, что не смог превысить личный рекорд (6,48м), но признается, что у него был сильный и высокий соперник из России, которому прыгать было намного легче.– Не совсем правильно составили расписание: большинство участников стартовали без разминочных прыжков. Я не корю своего воспитанника – он сделал все, что мог,– говорит его– Руки у меня короткие, зато сильные, – смеется обладательница «золота» по толканию ядра из китайского города Таоюань Вен Вен Хсу (Wen-Wen Hsueh). Уезжая, она обещала подругам, что приедет, как минимум, с «серебром», а удалось получить «золото». Говорит, что это результат усердных тренировок.Алина ГАРИПОВА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.