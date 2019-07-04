В прыжке дотянуться до неба…

Разумеется, наибольший интерес у зрителей вызвали полуфинальные и финальные состязания. Одно дело первые дни, когда спортсмены только приехали. Конечно, была общая тренировка. И другое дело – сейчас, когда даже австрийцы и шведы чувствовали себя как дома. В общем, зрелище обещало быть захватывающим.- Не думайте, что для финалистов мы приготовили ту же трассу, что была на момент открытия. Да, плоскостной рельеф остался неизменным. Но конфигурация зацепок и точек опоры полностью другая. Все это можно варьировать, меняя уровень сложности. В данном случае – повышая, - рассказал нам парень в страховочной обвязке.На спине его футболки надпись «СШОР № 11». Именно ребята из этой спортшколы все эти дни помогали в организации. Сегодня они снова обеспечили прохождение маршрута: навесили страховку, подготовили маты, отладили каждый механизм.Глядя на вертикальную стену высотой с пятиэтажку, думаю: неужто можно одолеть ее за несколько секунд? За некоторые из «зацепок» и рукой-то не ухватишься. А еще спортсмены говорят, что технической сложности здесь нет.Приготовившись, спортсмены тревожно замерли. Слева – юноша из Европы, справа – наш, из Миасса. Визуально каждый из них уже рассчитал все до последнего движения, потому старт получается легким и быстрым. Где-то под ногами взрывается шумное море голосов, заветная «кнопка» все ближе. Первое правило скалолазания – три точки опоры…Прыжок, и россиянин бьет ладонью по финишной точке, таймер фиксирует время. Иностранцу не хватило 0,6 секунды. Это значит, что теперь наш спортсмен проходит в финал. Значит, южноуральская школа – получше альпийской.О том, как тренируются спортсмены, рассказала тренер команды Белорецка Елена Коноплина.- Мало кто знает, но у нас в регионе есть скалы с седьмой категорией сложности. Например, в окрестностях хребта Уралтау. Но туда ходят высококлассные профессионалы. Мы же занимаемся на отрогах вокруг озера Банное и в паре других мест. А уфимцы ездят в Макарово, на Красный Ключ или Голодные скалы, - рассказала тренер команды Елена Коноплина.Без преувеличения можно сказать: этот спорт развивает практически все группы мышц. Например, задача: опираясь на зацепку лишь ладонью, совершить «выход силы». Это очень сложно, хотя и относится к «азам». Очень часто начинающие скалолазы делают акцент на тренировку рук или ног, хотя здесь важно все в комплексе.Так, хорошую подготовку продемонстрировал Никита Курило из Челябинской области. Однако в решающем старте уступил доли секунды нашему земляку Владиславу Моторину, став вторым. Бронза досталась еще одному представителю Башкортостане - Степану Коробкину. Всего полторы секунды ему уступил белоречанин Ярослав Гарабурдо.В каком-то смысле парням повезло: весь пьедестал заняли россияне. А вот Полине Федоровой пришлось посоревноваться с австрийкой Леной Шритвизер. Иностранная гостья с первого дня показывала хороший результат, уверенно пройдя отборочный этап. В последних подъемах она оказалась успешнее почти всех лидеров соревнований, но уступила Полине полсекунды, заняв второе место. А бронзовую медаль завоевала Яна Сухорученко.Церемония награждения состоялась спустя полчаса после завершения соревнований. Призы и награды победителям вручил заместитель министра спорта республики Михаил Киреев и другие официальные лица.Своим мнением о соревнованиях поделился тренер команды.- Прошедшие Игры дали мощнейший толчок для развития этого вида спорта в республике. Во-первых, появилась необходимая инфраструктура. Скалодром в парке «Ватан» нужно сохранить. А в дополнении к нему хорошо бы построить еще один, в крытом помещении. В то же время важно выезжать в горы и тренироваться на природных скалах. В совокупности это даст хорошие шансы на участие наших спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже.