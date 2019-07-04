Цветочная палитра лета

В районе за цветниками следят сотрудники учреждения по благоустройству. Посадку в этом году начали в середине мая. К лету было разбито 24 клумбы. На их обустройство ушло 38 тысяч однолетников. Самые большие расположились на пересечении улиц Ульяновых и Интернациональной, Шолохова и Тухвата Янаби, возле поликлиники №35, здания районной администрации.Плюс к клумбам - около 150 вазонов вертикального озеленения, которые украшают улицы Орджоникидзе, Ферина, Мушникова, Уфимское шоссе и путепровод у стадиона имени Гастелло.- Вазоны в «Цветы Башкирии» (компания, выигравшая тендер) мы передали еще осенью. Семена посадили прямо в них, вырастили, и мы забрали готовые весной, - рассказываетМестные флористы вносят краски в повседневную жизнь уфимцев. Цветы для городских клумб чаще неприхотливы и достаточно стойкие. Они должны выдержать и заморозки, и засуху. Важную роль играет и цвет. Так, например, розовый – легкости и романтики, способный избавить от депрессии.Работу усложняют капризы погоды. В конце мая много цветов побило морозом. Свой «вклад» вносят и вандалы.- Люди воруют цветы с клумб, из-за чего портится рисунок и вся композиция. На пересечении Первомайской и Свободы есть клумба, где вкопаны вазоны. Только за две недели мы трижды подсаживали туда цветы. Обидно до слез, когда мы сталкиваемся с вандализмом, - добавляет Светлана Геннадьевна.Уход за насаждениями требуется постоянный. После посадки клумбы нужно полоть, рыхлить и поливать. В жаркую погоду организуется дополнительный ночной полив. В цистерну с водой добавляют удобрения, чтобы цветы лучше росли.- Хотелось, чтобы клумбы были повсюду, а не только в центре города или на «красных линиях». Тогда люди будут больше гулять и любоваться родным городом, - считает жительница района Виктория.Клумба возле ТЦ «Черниковский».