«Золотая» Алия

– Я, конечно же, надеялась, что мне удастся взять какую-нибудь награду, но никогда нельзя быть уверенной до конца. Иной раз и такое бывает, что все идет к твоей победе и вдруг он кладет тебя на татами, получает высшую оценку и одерживает чистую победу, – рассказываетКстати, во время борьбы за первое место ей удалось завершить схватку за три секунды, получив «иппон». Она признается, что даже сама не заметила, как это произошло: только что соперница подошла к ней и уже оказалась на спине. А вот самый первый бой дался ей нелегко: кореянка все никак не сдавала позиции и отчаянно боролась за победу, но, как признается Алия, ей повезло в том, что та получила замечания, после которых победа была присуждена ей.– Если идет равный бой, надо стараться не получать замечаний, поскольку как их наберется три, то победу присуждают сопернику, – объясняет правила еще один призер Игр,Юноша принимает участие в Играх уже второй год. В прошлом году в Иерусалиме ему удалось взять «серебро».В последнем поединке он боролся с тем же соперником, с которым выходил на арену в прошлом году, – они оба перешли в весовую категорию до 73-х кг. Говорит, что проиграл нелепо, хотя физически и в технике был сильнее соперника, который умело уворачивался от приемов «батыровца». Шло уже дополнительное время, которое могло длиться бесконечно (пока один из участников не получит замечания или «иппон»), когда борцы завалились на пол, и судьи пришли к мнению, что у гостя из Израиля была чистая победа.– С решением судей согласен, но я не расстраиваюсь, это не самое крупное соревнование в моей жизни, – говорит он. – Зато к моменту, когда я выйду на взрослые соревнования, у меня уже будет опыт международных выступлений.Наиль признает, что Детские игры необходимы тем ребятам, которые хотят заниматься спортом на профессиональном уровне. У него твердые намерения связать свою жизнь со спортом.– Я рад, что смог поучаствовать в Играх: подружился со своими соперниками из Словении, Ирландии. Также мне было интересно общаться с ребятами из других стран на тему школьной жизни, – скромно рассказывает еще одинРебята в один голос признают, что если хочешь заниматься спортом на профессиональном уровне, нужно на «отлично» знать английский и иметь широкий кругозор. Пока им общаться с новыми друзьями помогал гугл-переводчик, но они твердо намерены подтянуть свои знания английского.– Российских участников всех разместили на одном этаже, да и в целом в гостинице преобладающее большинство – наши соотечественники. Было бы интереснее, если бы участников из разных стран размещали «вперемешку», – говорит один из спортсменов.Алина ГАРИПОВА.Фото автора и Валерия ШАХОВА.КорзинкаВ 2018 г. в г.Иерусалиме Наиль Гареев принял огонь Международных детских игр, а в этом зажег его для спортсменов всего мира в Уфе. А Алия Мухаметьянова принимала участие в открытии Центра спортивной подготовки: получила ключ из рук министра спорта.