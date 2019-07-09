Ищу маму и папу...

На ее открытие были приглашены дети с их новыми мамами и папами, медийные персоны и политики, участвовавшие в проекте.Первый «счастливый билет» был выдан еще в 2014 году. Старт ему дали администрация города и Управления по опеки и попечительству.- На мой взгляд, проект – гениален, - поделилась своими впечатлениями одна из участниц «Счастливого билета»– И вызывает самые добрые чувства у людей при взгляде на эти фотографии. Как правило, именно благодаря ему наши подопечные дети находят своих новых родителей. В итоге мы достигаем самой главной цели – ребенок входит в семью. При небольшом вложении средств мы получаем большой социальный эффект. Надеюсь, что начинание подхватит вся республика. И пусть как можно больше людей узнает о том, что для кого-то они могут стать самыми лучшими и верными родителями. Когда я взяла на колени маленького Ислама, потом долго не могла прийти в себя – настолько это существо всей своей душой, всем своим телом тянется к взрослому теплу. Очень радостно сегодня видеть здесь тех родителей, которые пришли уже со своими состоявшимися детьми.Затем вице-премьер вручила медаль «За любовь и верность» приемной семье Сергея и Екатерины Дьяконовых, которые состоят в браке уже 43 года.Про маленькую участницу проекта Анжелику рассказала- Она наша уфимская звездочка. Свой «счастливый билет» получила еще на первой стадии проекта. Сегодня хочу сказать спасибо всем его участникам – и детям, и взрослым. Это было тяжело, потому что не было ни одного взрослого, который, пообщавшись с ребенком, потом в течение нескольких дней не переживал ощущение боли за этих детей и некоторое чувство вины перед ними. Вы проносите все это через свое сердце и душу, переживаете за них, а значит – все получится.в этом проекте встретился с Денисом, который совсем не увлекался спортом. Но Рустем Маратович поиграл с ним в теннис, сводил вместе с его друзьями на футбольный и хоккейный матчи.- И, надеюсь, теперь спорт у него будет занимать не последнее место в ряду приоритетов. Очень хочу, чтобы всем детям выпал свой счастливый билет, - сказал он.Среди гостей я заметил и еще одного участника проекта, известного уфимского карикатуриста, в одиночку замещающего сегодня в нашем медиапространстве Окна РОСТА, Камиля Бузыкаева.- Перед тем как приехать в детский дом, я немного побаивался. Опасался навредить неосторожным словом или жестом. Но мне повезло пообщаться с моей тезкой – Камилой. Очень веселая и жизнерадостная девочка, мы как-то сразу с ней настроились на одну волну. И уезжал я уже с легким сердцем. Был уверен, что ей обязательно в жизни повезет. И действительно, сегодня Камила живет в новой семье.- Сначала да, довольно часто. Но сейчас думаю, что это уже излишне – ей надо закрыть старую страницу и начать жить новой жизнью, не оглядываясь в прошлое. Надеюсь, что в ее жизни все будет хорошо.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.