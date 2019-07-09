Международные детские игры - 2019 Жаркие. Летние. Твои

Первыми в воскресенье приехали футболист Морган Брентон-младший и его отец из Канады. 13-летний юноша выступает за футбольную команду города Келоуны и мечтает вместе со своей сборной завоевать первое место. Дома за него болеют мама, младшие брат и сестра. Все они по примеру отца играют в футбол.- Мы воодушевлены приемом, оказанным нам в Уфе, - поделился впечатлениями Морган Брентон. - Дорога до столицы МДИ-2019 была долгой, но мы очень рады быть здесь. Для нас обоих это первый визит в Россию, и нам не терпится лучше узнать ваш город, - добавил он.А ранним утром понедельника, когда рассветное солнце уже прогнало тьму, но город еще спал, наши корреспонденты вместе с группой организаторов встречали в международном аэропорту первую команду - на башкирскую землю ступили юные спортсмены из венгерского города Кечкемет, который станет хозяином следующих Игр.До посадки самолета – считанные минуты. Рядом со зданием аэропорта гостей уже ждет комфортабельный автобус из «Азимут-отеля». Но вот наконец часы показывают 05.45. И почти сразу после раздается долгожданное «Hello!».Короткий диалог с одним из тренеров складывается по пути к трансферу.- Меня зовут Злотан, очень приятно!- У вас в гостях мы впервые. Но приехали большим составом, чтобы перенимать опыт.- У нас сейчас жарко, около тридцати градусов. А здесь утро прохладное, свежо! Хороший способ быть в тонусе.Несмотря на длительный ночной перелет, гости выглядят бодрыми, смеясь, укладывают чемоданы в багажник автобуса. Эта сборная – одна из самых многочисленных, в ее составе 24 человека. Также в понедельник в Уфу прибыли еще пять команд. А вечером в столицу республики прилетели президент МДИ Торстен Раш и генеральный секретарь МДИ Ричард Смит. Сегодня ожидается приезд основателя Игр Метода Клеменца.Уже завтра, 10 июля, в 17.00 на «Уфа-Арене» состоится церемония открытия Игр. Наканунепроинспектировал готовность городских объектов к масштабным соревнованиям.…Вот уже несколько дней на главной спортивной арене Уфы кипит работа. Эффектная сцена, уникальное светодиодное оборудование, вместо привычного льда – огромные экраны.- Церемония открытия начнется парадом спортсменов, по сценарию это займет почти 50 минут. Первыми в зал войдет команда Австралии, а замкнет парад уфимская – на правах хозяйки. Во время прохождения спортсменов на экранах «засветятся» гербы и достопримечательности их родных городов. Порядок такой: участники заходят на сцену, проходят по ней, приветствуют зрителей, делают селфи, уходят и поднимаются в зрительный зал, - пояснил деталикурирующий спортивный блок в администрации Уфы и проведение Игр в целом.- Вчера мы уже все включали, вот так это будет выглядеть, -продемонстрировала Ульфату Мустафину на смартфоне видео пробного включения.Большинство моментов торжественной церемонии, естественно, пока держатся в секрете. Известно, что ведущим поможет мультимедийная «говорящая голова». Именно она сначала появится на центральном экране и будет приветствовать участников. Далее зрителям покажут ролик про Уфу, в котором продемонстрируют привлекательные уголки нашей столицы. Участники проекта «Голос-Дети» представят официальный гимн 53-х Игр.Также стоит отметить, что трансляция церемонии открытия будет вестись на каналах «Матч ТВ», «БСТ» и «Вся Уфа».Следующей остановкой масштабного рейда стала Дирекция по подготовке к Международным детским играм, расположенная по адресу Заки Валиди, 1. Здесь развернут круглосуточный Информационный центр, где действует единый многоканальный номер. Звонки на него бесплатны, они будут распределяться пятью операторами со знанием английского языка. В парке «Ватан» пройдут соревнования по скалолазанию. Уфимские спортсмены уже тестировали современный скалодром. Он представляет собой 15- и 16-метровую стену для восхождения на скорость и сложность. Первые соревнования, согласно расписанию, запланированы на 11 июля.- Появится палатка для переодевания спортсменов, установим скамейки для зрителей, а их ожидается немало. Наш вид спорта очень популярен, приедут родители, родственники спортсменов, приглашаем всех уфимцев поддержать выступления. Пока скалодром строился, уже подходили люди и проявляли интерес, - рассказали тренеры.Здесь 13 июля состоится торжественная церемония закрытия Игр, звание хозяина летних Игр будет передано венгерскому городу Кечкемету. Церемония начнется шествием спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева по ул. Заки Валиди до нижней площадки парка «Ватан». Зрителям продемонстрируют видеохронологию спортивного форума, где будут собраны самые яркие моменты соревнований в Уфе. На закрытии запланированы праздничный салют и развлекательная программа для спортсменов.В пятницу, 5 июля, состоялось техническое открытие Центра спортивной подготовки «Агидель». Подробнее об этом – на стр. 5. А пока последние инструктажи проходят волонтеры, всего на Играх будут задействованы 360 человек, за каждой командой закреплен свой атташе, который сопровождает спортсменов повсеместно.- Волонтеры приехали из Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельской области, Москвы. Есть и молодые, и «серебряные» - от 45 и старше, - рассказалаАльфия Ибрагимова, Иван Бегма.Фото Риты Ишниязовой, Лилии Загировой.По всему городу появились 26 арт-объектов – стеклянные стелы с логотипами Игр, а в уфимском аэропорту всех приезжающих встречает стильный чемодан.Напомним, торжественная церемония открытия Международных детских игр состоится 10 июля в этнопарке «Ватан». Там же будут проходить соревнования по скалолазанию. Состязания по другим видам спорта примут спортивная школа № 32, стадион «Нефтяник», волейбольные площадки озера Кашкадан, а также специально построенный для этого спорткомплекс на проспекте Дружбы народов.