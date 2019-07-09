История начинается с камня

В 2017 году после очередного обследования эксперты пришли к выводу, что старый мост из-за критической изношенности требует серьезного ремонта. Но что делать в условиях повышенного транспортного трафика? Ведь перекрытие даже одного моста для миллионного города означало бы практически полную изоляцию двух берегов.- Искали такой вариант, чтобы максимально не сужать дорожно-транспортную инфраструктуру. Поэтому делается вставка, после вставки будет реконструкция старого моста. Это в данной ситуации единственно возможный вариант. Мосты - это очень дорогое удовольствие, и мы вели переговоры с Федеральным агентством дорожного транспортного строительства. И нам удалось заложить сейчас 2 млрд на этот мост. Будем теперь работать дальше над реконструкцией, - объяснил Радий Фаритович.Генеральным подрядчиком строительства выступает ЗАО «Уралмостострой», а основным подрядчиком - уже зарекомендовавший себя «Мостоотряд №30». Последний его завершенный крупный проект – новый Затонский мост. Новый же объект представляет собой конструкцию на семи опорах, на него потребуется 13 кубометров железобетона и 6 тысяч тонн металла. Строительство должно быть завершено в декабре 2021 года. Расстояние от вкладки до существующих «собратьев» составит считанные сантиметры.После того как сооружение введут в эксплуатацию, старый мост будет закрыт на ремонт. О том, насколько он будет масштабен, специалисты еще размышляют. Возможно, потребуются изменения в конструкции пролетов, наверняка необходимо укрепление опор и так далее.Алина Гарипова.Фото Валерия Шахова.