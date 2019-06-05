На старой переправе

Павильон, похожий на автобусную остановку, блестит свежей краской. Сегодня здесь ни души, но во время непогоды он служит убежищем от ветра и дождя. К песчаному пляжу введет металлическая лестница с надежными перилами.Каждый год районная администрация проводит здесь субботники: убирают «дары» половодья и нерадивых туристов: пластиковые бутылки, коряги и другой мусор. При необходимости красят навес от дождя и ремонтируют лестницу.Переправа «Дудкино» - одна из старейших в городе. Она упоминается еще в XVII веке. Тогда уфимский стрелец Антошка Дудка написал челобитную царю Алексею Михайловичу с просьбой дать ему право устроить перевоз. По данным краеведов он держал корчму и перевоз с 1676 по 1679 год. А новая жизнь началась в 1967 году. Сначала здесь ходил паром «Циркон», а сейчас небольшой теплоходик «Оникс». Матрос Надежда Гришова работает в «Службе речных переправ» уже 40 лет и сегодня ее очередная смена.- Конечно, это же в основном садоводы из «Дудкино», у меня и самой там участок. А за столько лет многие уже как родные.Надежда Владимировна помнит времена, когда переправа работала и зимой. Паром сам пробивал лед на Уфимке и курсировал от берега к берегу. Приходилось им и во время паводка перевозить домашних животных, их здесь еще многие тогда держали.«Оникс» тем временем уже готов отплыть. На борту человек десять, среди них Виталий и его шестилетняя дочь Арина. Они решили просто прокатиться на кораблике. С июня был запущен новый прогулочный маршрут от Сипайлово до Зеленого мыса, с остановкой в Дудкино. Он ходит по расписанию, а семейство приехало наудачу. К сожалению, прогулочный катерок уже уплыл, поэтому пришлось довольствоваться короткий речной прогулкой.А Любовь Васильевна едет с дачи.- Дорога к парому сложная. Если никто не «подбросит» на машине, то очень устаешь. Это пока в сумке только зелень, а вот пойдет урожай – тяжело будет. А так все нравится, посмотрите какая красота вокруг.