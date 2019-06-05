На старой переправе

Если свернуть на едва заметную дорогу за остановкой ВДНХ и спуститься по крутому спуску, то окажешься на живописном берегу Уфимки. Эту дорогу хорошо знают садоводы, потому что здесь уже много лет работает паромная переправа «Дудкино».
Павильон, похожий на автобусную остановку, блестит свежей краской. Сегодня здесь ни души, но во время непогоды он служит убежищем от ветра и дождя. К песчаному пляжу введет металлическая лестница с надежными перилами.
Каждый год районная администрация проводит здесь субботники: убирают «дары» половодья и нерадивых туристов: пластиковые бутылки, коряги и другой мусор. При необходимости красят навес от дождя и ремонтируют лестницу.
Переправа «Дудкино» - одна из старейших в городе. Она упоминается еще в XVII веке. Тогда уфимский стрелец Антошка Дудка написал челобитную царю Алексею Михайловичу с просьбой дать ему право устроить перевоз. По данным краеведов он держал корчму и перевоз с 1676 по 1679 год. А новая жизнь началась в 1967 году. Сначала здесь ходил паром «Циркон», а сейчас небольшой теплоходик «Оникс». Матрос Надежда Гришова работает в «Службе речных переправ» уже 40 лет и сегодня ее очередная смена.
- Вы, наверное, всех пассажиров знаете в лицо?
- Конечно, это же в основном садоводы из «Дудкино», у меня и самой там участок. А за столько лет многие уже как родные.
Надежда Владимировна помнит времена, когда переправа работала и зимой. Паром сам пробивал лед на Уфимке и курсировал от берега к берегу. Приходилось им и во время паводка перевозить домашних животных, их здесь еще многие тогда держали.
«Оникс» тем временем уже готов отплыть. На борту человек десять, среди них Виталий и его шестилетняя дочь Арина. Они решили просто прокатиться на кораблике. С июня был запущен новый прогулочный маршрут от Сипайлово до Зеленого мыса, с остановкой в Дудкино. Он ходит по расписанию, а семейство приехало наудачу. К сожалению, прогулочный катерок уже уплыл, поэтому пришлось довольствоваться короткий речной прогулкой.
А Любовь Васильевна едет с дачи.
- Дорога к парому сложная. Если никто не «подбросит» на машине, то очень устаешь. Это пока в сумке только зелень, а вот пойдет урожай – тяжело будет. А так все нравится, посмотрите какая красота вокруг.
Екатерина МАРКОВА.
Фото автора.