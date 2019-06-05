От пустыря – к оазису

Решение возвести на пустыре крупнейший жилой массив было принято в 1978 году. И сразу же засновали в болотистую низину груженные гравийно-песчаной смесью грузовики, на глазах стали расти типовые «панельки» в 9-12 этажей.- Первое знакомство с Сипайлово у меня произошло более четырех десятилетий назад, когда мы с мамой и сестрой ходили сажать картофель, - вспоминает- Я тогда еще и в школе-то не училась. Жили мы на улице Ладыгина и на свои «угодья» добирались пешком. Затем наш дом снесли, и мы справили новоселье в одной из новостроек на улице Рыльского. Так и живу в микрорайоне уже 26 лет, и на моих глазах происходило волшебное превращение пустыря в один из самых перспективных уголков столицы республики.Только за эту весну вдоль набережной Уфимки «выросли» 200 сосен, и аллея будет продолжена. В посадке активно помогают жители района и общественики. Молодые деревца пришли на смену и торговым павильонам возле мечети «Хамза».Сипайловцы всегда активно участвуют во всех акциях и субботниках: «Добрые экоуроки», «Экологический марафон», «Разноцветные субботники», «Зеленой Башкирии» и других.- Когда я только начинала работы в МКД, то инициативы было мало, сейчас же люди все больше осознают себя собственниками и принимают активное участие в благоустройстве. продолжает- У нас во дворе, например, есть семья, которая не первый год своими силами высаживает во дворе газонную траву. И я давно заметила, когда инициатива идет снизу, а жители принимают непосредственное участие в выборе проекта, материалов или помогают что-то делать своими руками, то и относятся потом к этому бережнее.Сейчас в Сипайлово реализуется несколько программ. например, в рамках «Башкирских двориков» преображаются подъездные пути, парковки. Устанавливаются новое освещение, современные детские и спортивные комплексы. Сейчас работы ведутся во дворах домов № 39, 39/1 по улице Набережная реки Уфы. Новый асфальт здесь появится на площади более девяти тысяч кв.м, а также будет установлен новый турниковый комплекс. Капитальный ремонт проходит и во дворе дома № 22 по улице Юрия Гагарина. То, каким станет обновленное пространство, решали с учетом мнения жителей дома.Полным ходом идет и благоустройство подъездов в рамках республиканской программы: ремонт проводят в домах по улице Бикбая, 12/1, 12/3, 8, Жукова, 11а, б, в, д, а также Сипайловской, 10 и 12/1 и других. В ходе предварительных встреч собственники сами решали, какие материалы используют в ходе ремонта, определяли цветовую гамму и дизайн.За 2019 год еще семь серых панелек сменили фасад в шести домах отремонтировали кровлю, а в одном заменили лифт.Общественный Совет по контролю в сфере ЖКХ в районе работает очень активно. Это площадка, где обсуждаются насущные вопросы, передается опыт, сюда обращаются люди с разными вопросами.- Каждую среду мы проводим встречи с населением, работаем с должниками по оплате коммунальных услуг, обсуждаем вопросы благоустройства и совместных праздников: «День соседа», детских игр или спортивных семейных состязаний. Сейчас на повестку дня будем выносить еще один важный и актуальный вопрос: раздельный сбор мусора. Проблема назрела, и ее надо решать, - говоритКорзинка:В районе чествовали победителей конкурса «Лучший Совет многоквартирного дома». Первого места были удостоены председатели Советов МКД Гульнара Магасумова и Рушан Гайнанов. Благодарственными письмами за второе место были награждены - Миннур Ахметов, Гульшат Насенник, а за третье - Олег Кулешов и Ольга Дашкова.Корзинка 2В парке «Кашкадан», где полным ходом идет реконструкция, посадили деревья–крупномеры. Вокруг озера за один день «выросли» 33 ивы и 42 сосны.