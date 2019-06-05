Асфальт или зелень? Черниковка ищет баланс

В районе в 2019-м в нее смогли вписаться пока 33 территории (54 дома). В некоторых из них работы уже подходят к завершению, и уже можно различить в сделанном контуры окончательного проекта.Так на Архитектурной, 2 уже расширены парковочные карманы и проводятся подготовительные работы для установки площадки для воркаута, на Первомайской, 32 нормальный асфальт вообще появился впервые за последние 70 лет, какТакже ремонтные работы подходят к завершению на Интернациональной, 73, 40 лет Октября, 4а. Везде проведена асфальтировка, заменены бордюрные камни, и осталось закончить только общее благоустройство: завезти землю под будущие клумбы и газоны.И вот я стою у дома №73 на Интернациональной. Надо сказать, что добираться к нему приходится с Первомайской через обычные черниковские дворы, пока еще не вошедшие в программу. Сразу бросается в глаза буйная зелень, пробивающаяся в каждом дворе, а трамвайные линии на Шумавцова так и вообще проходят сквозь заросли кустарников и пышной листвы деревьев. Но в благоустроенном дворе картина уже другая. Здесь царствует асфальт. Правда, в жаркие летние дни даже и не знаешь, что лучше зелень или асфальт. Видимо, дело в балансе. Во дворе, наконец, проложены тротуары. Причем, не по прямой, как это водилось раньше, а именно так, как удобно самим жителям. Обустроены два парковочных кармана. Но выезд к близлежащей Интернациональной улице все же решили не продлевать, асфальт заканчивается буквально в двадцати метрах от магистрали. Загадка разрешилась просто:- Вот у нас в соседнем дворе сделали сквозной проезд, поначалу все радовались – удобно, а потом выяснились и минусы, - рассказывает жительница дома №75. - Теперь наш двор стал транзитным и через него постоянно летят машины, пытаясь сократить путь на Первомайскую, чтобы у Шумавцовского моста в пробке не стоять. Кстати, мы все хотели об этом в газету написать, может можно как-то ограничить этот поток?- Конечно, я не знаю, что именно здесь хотят поставить на участке между парковочными карманами, - отвечает собеседница, - но все же хотелось, чтобы там был детский городок, а то детям даже поиграть негде. Ну и, думается мне, что подъезды тоже было бы неплохо обновить вместе со скамейками. Посмотрите, в каком они состоянии...И, действительно, на фоне чистенького, только что положенного асфальта обшарпанные с подтеками стены здания и сломанные скамейки выглядели уже убого. Но в этом и есть смысл программы «Башкирские дворики», чтобы к этим точкам роста и комфорта стали подтягиваться и другие составляющие дворового пространства.Кстати, одной из основных проблем, возникающих во время проведения капитального ремонта дворов, являются сами жители, которым то шум не нравится, то свою припаркованную колымагу лень убрать. Хотя на всех автомобилях специально оставляют предупреждающие объявления с просьбой: на время ремонта сменить место парковки.Но главное все же в том, что новый стиль пространств, приходя во дворы, где зачастую и асфальта-то никогда не видали, он заодно меняет и саму психологию горожан, заставляет их быть еще более требовательными к тем условиям, в которых они живут.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото автора.