Прогулка по Краснодонской

Небольшая улочка в исторической части города начинается недалеко от озера в парке Якутова. Прежде она носила название Мининская,в честь одного из руководителей народного ополчения 1611 года Кузьмы Минина. Свое современное название она получила уже после войны, в память о партизанах-краснодонцах.
За последние полвека улица значительно изменилась. Частные застройки сменились высотными кирпичными домами, раскинулась на широкой площади «Уфа-Арена». А наоставшихся «сталинках» появились таблички о предстоящем сносе. Их время тоже уходит. Со стороны Петропавловской подступает новый жилой комплекс.
Трудно поверить, что в конце 50-х здесь была глухая окраина. На месте торгового центра «Три кита» располагался ипподром, куда после уроков бегала вся местная ребятня. Во дворах росла густая трава, а там, где сейчас асфальтовые дорожки, убегала в сторону бульвара Ибрагимова небольшая и удивительно грязная речушка. Весной в садах зацветали яблони, вишни, терн и скворцы выводили радостные трели. Садов тех давно уже нет, но некоторые яблоньки и сегодня можно встретить во дворах пятиэтажек.
Много коротких улочек, пересекавших Краснодонскую, исчезли вместе с домами. А оставшиеся сменили адреса – так, например, бывшая Пензенская, 26 стала Краснодонской, 28/1. Эта двухэтажкаодной из первых появилась посреди частного сектора в далеком 1954 году. Построена она была для ученых недавно организованной Академии наук.
В этом доме жили те, кто стоял у истоков академической науки в республике. Василий Конарев – создатель школы генетики, Махмут Такумбетов - первый директор Института социально-экономических исследований БФАН, профессор Вакиль Гирфанов создатель и первый директор Института биологии. Эрнст Нейфельд - автор выдающегося труда «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании». Историк Билал Юлдашбаев в 1990 - 1993 годах принимавший участие в разработке проекта Конституции РБ, и другие.
Тогда еще молодые ученые, многие из которых были фронтовиками, привнесли с собой особую атмосферу. Один из жильцов Владимир Шихов был инициатором устройства площадки для бадминтона, пожалуй, одной из первых в городе. И это несмотря на то, что вернулся с фронта без одной ноги.
У трех семей тогда уже были личные автомобили, другие соседи не стали препятствовать строительству гаражей. Интересно, что одним из автолюбителей была женщина. В провинциальной Уфе 50-х это было удивительной редкостью.
Екатерина Маркова.
Фото автора.