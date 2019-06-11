Прогулка по Краснодонской

За последние полвека улица значительно изменилась. Частные застройки сменились высотными кирпичными домами, раскинулась на широкой площади «Уфа-Арена». А наоставшихся «сталинках» появились таблички о предстоящем сносе. Их время тоже уходит. Со стороны Петропавловской подступает новый жилой комплекс.Трудно поверить, что в конце 50-х здесь была глухая окраина. На месте торгового центра «Три кита» располагался ипподром, куда после уроков бегала вся местная ребятня. Во дворах росла густая трава, а там, где сейчас асфальтовые дорожки, убегала в сторону бульвара Ибрагимова небольшая и удивительно грязная речушка. Весной в садах зацветали яблони, вишни, терн и скворцы выводили радостные трели. Садов тех давно уже нет, но некоторые яблоньки и сегодня можно встретить во дворах пятиэтажек.Много коротких улочек, пересекавших Краснодонскую, исчезли вместе с домами. А оставшиеся сменили адреса – так, например, бывшая Пензенская, 26 стала Краснодонской, 28/1. Эта двухэтажкаодной из первых появилась посреди частного сектора в далеком 1954 году. Построена она была для ученых недавно организованной Академии наук.В этом доме жили те, кто стоял у истоков академической науки в республике.– создатель школы генетики,- первый директор Института социально-экономических исследований БФАН,создатель и первый директор Института биологии.- автор выдающегося труда «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании». Историкв 1990 - 1993 годах принимавший участие в разработке проекта Конституции РБ, и другие.Тогда еще молодые ученые, многие из которых были фронтовиками, привнесли с собой особую атмосферу. Один из жильцовбыл инициатором устройства площадки для бадминтона, пожалуй, одной из первых в городе. И это несмотря на то, что вернулся с фронта без одной ноги.У трех семей тогда уже были личные автомобили, другие соседи не стали препятствовать строительству гаражей. Интересно, что одним из автолюбителей была женщина. В провинциальной Уфе 50-х это было удивительной редкостью.