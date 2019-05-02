Когда цветут сады

- С начала сезона высажено более десяти тысяч цветов, - говорит– Клубы зацвели на улицах Пархоменко, Галле, Кирова, Владивостокской. В основном используется рассада из собственных теплиц, а основу композиций составляют петунии, бархатцы и сальвии.Создание красоты – дело хлопотное и кропотливое. Сначала рабочие снимают дерн, засыпают площадку черноземом. А затем под руководством дизайнера высаживают нежные ростки. Май выдался капризным: то дразнил летним зноем, то окутывал морозной дымкой. А нежным цветкам такие перепады не по душе. Поэтому всегда наготове специальные защитные пленки.Однако далеко не все готовы оценить живые украшения и чужой труд. Некоторые горожане до сих пор уверены, что цветы в городе, - бесплатная рассада для их дачных участков. Подходи – выкапывай или срезай букеты. Поэтому каждое утро работники зеленого фронта обнаруживают в клумбах «дырки». Их закрывают новыми ростками, - иногда приходится досаживать растения по несколько раз в неделю.При этом подобные хищения караются законом, и цветочный вандал может попасть под уголовную или административную ответственность в зависимости от причиненного ущерба, который определят сотрудники полиции.Зеленые ковры газонов, посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников – больше, чем просто способ сделать окружающую среду комфортнее. Каждый такой «оазис» не только радует глаз, но и очищает воздух.Конец мая - благодатное время не только для устройства клумб, но и цветения кустарников. Ароматная сирень распустилась в каждом дворе, но только в Ботаническом саду можно полюбоваться уникальной коллекцией. Всего здесь 16 видов и 162 сорта. О коллекции посетителям рассказывает- Первые сорта французской селекции Виктора Лемуана были привезены в наш сад еще в 1941 году из Киева. А сирингарий заложила Александра Сергеевна Сахарова. Здесь были выведены семь башкирских сортов: «Агидель», «Салават Юлаев», «Нафиса», «Гульназира», «Алеша» и другие.Цветение сирени в этом году обещает быть долгим. Однако не стоит ломать кустарники: букеты долго не стоят и быстро увядают. А то, что от этого дерево начинает цвести пышнее, - всего лишь миф.