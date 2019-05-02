«Мой бизнес». И не только

На открытый диалог с властью собрались 200 представителей сообщества региона.– У нас есть четкие задачи развития, которые ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. Большие предприятия будут развиваться и без нас. Главное, чтобы мы им не мешали, а у них были инвестиционные программы, – сказал Радий Фаритович. – Та часть экономики, на которую мы можем позитивно влиять, – это малый и средний бизнес. Я вижу в вас будущее республики. И моя задача – приложить максимум усилий для того, чтобы вам было комфортно работать.Решение проблем, по мнению руководителя республики, можно найти на Инвестчасах, которые должны стать важным инструментом коммуникации не только на республиканском, но и на местном уровне. Радий Фаритович предложил ввести в администрацию новую должность заместителя главы администрации по предпринимательству, который будет контролировать процесс.– Необходимо, чтобы это был человек, пользующийся уважением бизнес-сообщества. Это ваш соратник, который будет продвигать решения по вашей поддержке в муниципалитете, – обратился Радий Хабиров к участникам.В ходе встречи поднимался вопрос обоснованности проверок бизнеса контрольно-надзорными органами. Эта тема станет предметом обсуждения специальной комиссии при главе республики.– Раз в два месяца под моим началом будут проходить совещания с участием руководителей территориальных структур федеральных органов власти по вопросам контроля и надзора за бизнесом, – сообщил руководитель региона.В рамках встречи состоялось открытие центра поддержки «Мой бизнес», где предприниматели могут получить более 150 государственных и муниципальных услуг. Здесь же будут действовать коворкинг-центр, бизнес-инкубатор и технопорт. Центральный офис начнет работу 1 августа на базе Конгресс-холла «Торатау». Персональные консультанты совместно с предпринимателями предложат комплекс эффективных мер для реализации каждого конкретного проекта. Кроме того, будет отдельная программа по поддержке стартапов – бизнес-проектов, создаваемых с нуля. Общая сумма, выделяемая на формирование предпринимательской инфраструктуры в столице Башкортостана, составит около 2,5 млрд рублей.Подготовила Юлия ПАХОМОВА.