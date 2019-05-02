«Мой бизнес». И не только

Станет ли Башкирия Клондайком для малого бизнеса, нужна ли поддержка властей и что необходимо для его развития? Эти вопросы руководитель республики Радий Хабиров обсудил на встрече с предпринимателями в субботу в бизнес-центре «Книжка».
На открытый диалог с властью собрались 200 представителей сообщества региона.
– У нас есть четкие задачи развития, которые ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. Большие предприятия будут развиваться и без нас. Главное, чтобы мы им не мешали, а у них были инвестиционные программы, – сказал Радий Фаритович. – Та часть экономики, на которую мы можем позитивно влиять, – это малый и средний бизнес. Я вижу в вас будущее республики. И моя задача – приложить максимум усилий для того, чтобы вам было комфортно работать.
Решение проблем, по мнению руководителя республики, можно найти на Инвестчасах, которые должны стать важным инструментом коммуникации не только на республиканском, но и на местном уровне. Радий Фаритович предложил ввести в администрацию новую должность заместителя главы администрации по предпринимательству, который будет контролировать процесс.
– Необходимо, чтобы это был человек, пользующийся уважением бизнес-сообщества. Это ваш соратник, который будет продвигать решения по вашей поддержке в муниципалитете, – обратился Радий Хабиров к участникам.
В ходе встречи поднимался вопрос обоснованности проверок бизнеса контрольно-надзорными органами. Эта тема станет предметом обсуждения специальной комиссии при главе республики.
– Раз в два месяца под моим началом будут проходить совещания с участием руководителей территориальных структур федеральных органов власти по вопросам контроля и надзора за бизнесом, – сообщил руководитель региона.
В рамках встречи состоялось открытие центра поддержки «Мой бизнес», где предприниматели могут получить более 150 государственных и муниципальных услуг. Здесь же будут действовать коворкинг-центр, бизнес-инкубатор и технопорт. Центральный офис начнет работу 1 августа на базе Конгресс-холла «Торатау». Персональные консультанты совместно с предпринимателями предложат комплекс эффективных мер для реализации каждого конкретного проекта. Кроме того, будет отдельная программа по поддержке стартапов – бизнес-проектов, создаваемых с нуля. Общая сумма, выделяемая на формирование предпринимательской инфраструктуры в столице Башкортостана, составит около 2,5 млрд рублей.
Подготовила Юлия ПАХОМОВА.