Супруги удостоены таким вниманием за реализацию проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей.Оба работают в школе №71: Евгений Анатольевич – завуч по воспитательной работе и учителем ОБЖ, Регина Рафаэльевна – психолог.Желание организовать форум «Семья в тренде» возникло, когда в семье родился второй ребенок - Елисей.- Не хватало определенных знаний, навыков и мы решили восполнить пробелы, пригласив спикеров, - рассказывает Регина. – А во второй раз устроили забег годовасиков.Прошло столь необычное состязание в спортивном зале школы. Малыши от 11 месяцев до полутора лет соревновались, кто быстрее доползет или добежит до другого конца. Родители дружно поддерживали своих чад, а заодно знакомились друг с другом, делились опытом. После забега каждый малыш получил свой первый в жизни диплом.Но на этом активность Азановых не утихла. Осенью прошлого года они провели конкурс «Счастливая бабуля», где представительницы старшего поколения продемонстрировали свои лучшие достижения.И хотя в состязании приняли участие только четыре бабушки, оно имело большой успех. Будто на конкурсе красоты они с помощью детей и внуков показали презентацию, провели дефиле.Но, пожалуй, самое значимое мероприятие «Семьи в тренде» - Дармарка, котрая проходит в учреждении дополнительного образования «Стиль». Ее проводит волонтерское движение «БлагоДарю», возглавляемого Региной Азановой. Принцип организации прост: участники приносят вещи, а взамен забирают то, что им понравится. Здесь каждый может поделиться тем, что у него есть, и получить то, что ему нужно. И все абсолютно бесплатно.Число участников последней Дармарки увеличилось по сравнению с предыдущей почти втрое, а это значит, что проект востребован, социально ориентирован и будет развиваться.Девиз волонтеров – «Если нет – то создай!» - служит Азановым своеобразной директивой к созданию новых проектов.- Как-то в шутку пожаловалась ребятам, что участие в различных проектах ограничено возрастом, - рассказывает Регина, - на что они вполне логично ответили: «Если нет - то создай!».Саша БЕЛОВА.