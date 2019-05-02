Дорога превратилась в пыль

- По представленной информации Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, строительство, ремонт дорог в Нагаево в текущем году, к сожалению, не предусмотрен, - прокомментировала ситуацию- В связи с этим силами МУБ Октябрьского района производится грейдирование дороги по улице Парадной, а в третьем квартале планируется отсыпка песчано-гравийной смесью. Также мы направили предложение для включения в программу «Родная улица» строительства дороги по вашей улице. Кроме того, на сегодняшний день жители Нагаево активно принимают участие в «Программе поддержки местных инициатив» (https://ppmi.bashkortostan.ru), в рамках которой удалось построить 10 км дорог с асфальтовым и щебеночным покрытием. По этой программе республиканская субсидия составляет 1 000 000, при финансировании со стороны бюджета города - не менее 150 000 и со стороны населения - не менее 50 000. Для участия в ней первоначально необходимо провести собрание. Всестороннюю помощь в организации, проведении собрания и формировании конкурсной заявки вам окажут в отделе по работе с отдаленными территориями (с. Нагаево, ул. Парковая, 25/1, тел. 270-50-33).