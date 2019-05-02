Порядок там, где нет равнодушия

Побывав в парке «Волна», они осмотрели выполненные работы по обновлению инфраструктуры зоны отдыха в рамках проекта «Городская среда». Здесь установлена добротная и современная детская площадка с резиновым покрытием, обустроена тропа здоровья, по которой с удовольствием прогуливаются любители скандинавской ходьбы. Работники «Горзеленхоза» содержат парк в порядке, но при этом пожаловались на подрядчика, небрежно уложившего тротуарную плитку на центральной аллее и на неряшливое обустройство двух центральных клумб: нет чернозема, сквозь глиняные кочки кое-где выглядывают росточки тюльпанов. Претензии уже предъявлены, и недоработки будут устранены. Комиссия отметила, что в целом парк преобразился: стал уютным и ухоженным. Состоялся разговор и с предпринимателем Андреем Карповым, которой здесь разместил детские аттракционы. Он занимается благотворительностью: в своем кафе каждый месяц дает обеды для инвалидов и малоимущих граждан.Во время рейда по дворам, попавшим в программы благоустройства «Городская среда» и «Башкирские дворики», гости познакомились с начальником 12-го участка ООО «ТЖХ» Абузаром Шамсутдиновым. Энергичный руководитель приехал в Уфу не так давно из другого города республики, где занимал высокую должность, и наработанные годами компетенции очень пригодились на новом месте. Он находит общий язык практически со всеми жильцами. В результате совместных действий, к примеру, во дворе дома по Достоевского, 45 появились уютный скверик и просторная парковка. А вот соседний дом по К.Маркса, 40 отказался от участия в проекте и остался без парковочных мест. По словам Шамсутдинова, жильцам пришлось бы платить всего 5 р. 37 коп. с квадратного метра, однако, верх взяли инертность и равнодушие.Иван Зароков.