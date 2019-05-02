Яркие воскресники в Ярком

– Каждый человек сам выбирает, в каких условиях ему жить, и самостоятельно обеспечивает комфортные условия себе и своим близким, – говоритПоскольку микрорайон сравнительно молодой, соответственно, нельзя сказать, что он утопает в зелени, хотя и расположен на берегу озера, и жители решили самостоятельно заняться облагораживанием и озеленением своего «уголочка». Едва теплившаяся в мыслях идея окрепла, когда Елена увидела объявление о возможности получить бесплатные саженцы в рамках проекта «Дерево жизни». Написала организатору, но получив ответ, что заказать можно от 50-и саженцев и более, она немного испугалась – сможет ли посадить все и ухаживать за ними. За советом обратилась к супругу, который ее поддержал. Затем, получив одобрение и от соседей, она оставила заявку. Через некоторое время, ее назначили ответственной за высадку.Недаром говорят: глаза боятся, а руки делают. Помимо посадки деревьев, жителями Яркого очищены и облагорожены не только прилегающие территории домов, но и набережная озера Кустаревское.Были посажены кедры, миндаль, каштаны, маньчжурский орех, виноградные кусты. Если хвойные деревья удалось получить в рамках движения «Дерево жизни», то остальные нашли сами жители.– Не стоит пугаться экзотических названий, наша семья уже много лет занимается выращиванием этих деревьев. Здесь главное – грамотная технология высадки, – говорит Эльвира Назирова, которая привезла саженцы орехов и каштана. Помимо этого, главную роль в приживаемости растений играют питание, полив и правильный уход в течение года. Так как растение теплолюбивое, его необходимо охранять от зимних ветров и беречь корни от промерзания.Также Эльвира предоставила и клубни ирисов, которые будут радовать глаз прогуливающихся на набережной озера.Помимо ирисов были высажены ландыши и однолетние растения – бархатцы, астры, циннии.– Нам повезло с соседкой – наша Гуля Михайловна садовод с многолетним стажем, она принесла семена – только успевай посадить, – подшучивали жители Яркого.Корзинка.Елена и Александр Феоктистовы предоставили саженцы и в образовательные учреждения – 13 саженцев кедра были переданы в детский сад № 74 и 3 – в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.Алина Гарипова.