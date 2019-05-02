На парад спустя 74 года

Ему было 18, когда в августе 1942 года его призвали на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Донбасс и Правобережную Украину. Дважды был ранен. О доблести воина говорят два ордена Отечественной войны I и II степени и многочисленные медали.Всю войну Ильгизар носил под одеждой лимонку. Провожая на фронт, отец сказал ему: - «Погибнешь – слава. Ранят – терпи!». Из 300 бойцов его бригады в живых остался всего 31 человек.Лето 1943-го Хайров получил ранение.- В правую голень попал осколок, пробил кость, - вспоминает Ильгизар Гарифович. - Полгода маялся по госпиталям, нога перестала сгибаться, дали инвалидность.В послевоенные годы Хайров окончил Высшую партийную школу, с 1965-го работал первым заместителем председателя исполкома райсовета, с 1970-го - заместителем директора Уфимского электролампового завода. После выхода на заслуженный отдых был в Совете ветеранов района, а в 2009 году ему присвоили звание Почетного гражданина.Ильгизар Гарифовичи сегодня принимает самое активное участие в жизни Черниковки. Ведет большую патриотическую работу, встречается с призывниками, школьниками, студентами.На Парад Победы из республики пригласили всего трех участников Великой Отечественной, среди них был и наш ветеран.– В Москву мы прибыли 7 мая. На торжественном обеде мы вспоминали военные годы, в том числе и самый тяжелый год – 1942-й, Сталинградскую битву. Парад был впечатляющим. Мне особенно понравилось, когда прошли мощные, восьмиосные «Тополи», – делится он.Саша БЕЛОВА.