Под крышей дома твоего

- По плану до 1 ноября должны отремонтировать 137 подъездов, из них к началу июня – 44, больше половины которых уже обновили, - говорит- На стадии завершения работы по ул. Бикбая, 12/3: здесь предусмотрено нанесение декоративной штукатурки на стены, их покраска, обновление перил, входной группы с помощью штукатурки «Короед», лестниц, укладка кафельной плитки, лифтовые обрамления, рулонное покрытие козырьков. На Бикбая, 12/1 необходимо поменять деревянные окна на ПВХ и установить светильники. Самый сложный этап – подготовка к штукатурке, поскольку прежде чем приступить к работе, требуется выровнять стены, сменить окна, двери и уложить кабель-каналы.На участках сотрудники двух подрядчиков – ООО «Промтехстрой» и ООО «Стройресурс». Они перевыполняют план, поэтому приступили к ремонту части домов, включенных во второй этап республиканской программы.Приведение подъездов в надлежащий вид будет производиться до конца срока ее реализаци (до 2024 года включительно). Только в 2019-м в городе планируется отремонтировать 1 600 подъездов с учетом резервного списка.- Для собственников жилья предусмотрена возможность софинансирования видов работ, не предусмотренных стандартом ремонта в многоквартирных домах, - сказал- Этот механизм позволит жителям не просто принять финансовое участие в ремонте подъездов, но и привьет чувство собственности, что в конечном счете должно привести к более бережливому отношению к общедомовому имуществу.В республике насчитывается 50 тысяч подъездов в многоквартирных домах, более половины из которых нуждаются в ремонте.