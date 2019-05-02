Под крышей дома твоего

Ремонт подъездов в районе в самом разгаре. Сейчас работы идут по ул. Академика Королева, 10, 10/1, Бикбая, 12/1, 12/3, 30, 39, 40, Жукова, 11а, 11в, 11д, Набережной реки Уфы, 47, Сипайловской, 10, 12/1.
- По плану до 1 ноября должны отремонтировать 137 подъездов, из них к началу июня – 44, больше половины которых уже обновили, - говорит инженер УЖХ «Сипайловский» Лилия Салимгареева. - На стадии завершения работы по ул. Бикбая, 12/3: здесь предусмотрено нанесение декоративной штукатурки на стены, их покраска, обновление перил, входной группы с помощью штукатурки «Короед», лестниц, укладка кафельной плитки, лифтовые обрамления, рулонное покрытие козырьков. На Бикбая, 12/1 необходимо поменять деревянные окна на ПВХ и установить светильники. Самый сложный этап – подготовка к штукатурке, поскольку прежде чем приступить к работе, требуется выровнять стены, сменить окна, двери и уложить кабель-каналы.
На участках сотрудники двух подрядчиков – ООО «Промтехстрой» и ООО «Стройресурс». Они перевыполняют план, поэтому приступили к ремонту части домов, включенных во второй этап республиканской программы.
Приведение подъездов в надлежащий вид будет производиться до конца срока ее реализаци (до 2024 года включительно). Только в 2019-м в городе планируется отремонтировать 1 600 подъездов с учетом резервного списка.
- Для собственников жилья предусмотрена возможность софинансирования видов работ, не предусмотренных стандартом ремонта в многоквартирных домах, - сказал начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Никита Дмитриев. - Этот механизм позволит жителям не просто принять финансовое участие в ремонте подъездов, но и привьет чувство собственности, что в конечном счете должно привести к более бережливому отношению к общедомовому имуществу.
В республике насчитывается 50 тысяч подъездов в многоквартирных домах, более половины из которых нуждаются в ремонте.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.