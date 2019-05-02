Дом, в котором мы живем

Всего было подано четыре заявки. Претендентов оценивали по таким критериям, как чистота и оформление подъездов, состояние инженерных сетей и фасада дома, применение энергосберегающих технологий, наличие приспособлений для маломобильных групп населения, детских и спортивных площадок и др. Всем этим критериям вышеуказанный дом соответствует как нельзя лучше. Но, как говорит Ольга Ефимова, это не предел, впереди еще много планов по благоустройству. Приятную новость о победе в районном этапе она узнала от нас, разговорились, получилось небольшое интервью.- Председателем домкома являюсь с 2017 года. Получилось это случайно. Протекала крыша, а живу я на пятом этаже. Просто очень хотелось, чтобы нам сделали ремонт. Получилось. С тех пор ко мне стали подходить жильцы дома с просьбами, а я, готовая помочь, подключалась к решению проблем. В прошлом году вместо снесенных гаражей добились обустройства новых парковочных мест, также во дворе появились зона для баскетбола и волейбола и детская площадка.- Уже в июне ждем ремонта подъездов по новой республиканской программе. Всего в нашем доме восемь подъездов, и все будут обновлены. Это очень радует. А еще мы задумались над тем, чтобы рядом с детской площадкой оборудовать зону с тренажерами, чтобы тут с пользой для себя могли проводить время люди всех возрастов.- Разные бывают ситуации. Всегда найдется кто-то, кто будет всем недоволен. Вот не хватало детского городка, теперь он появился и возникли жалобы, что под окнами шумят дети. В нашем доме живет 21 ребенок. Я рада, что им комфортно в нашем дворе. Проводим для них конкурсы, развлекательные мероприятия с чаепитиями.- Расстраиваюсь, ведь когда тратишь столько времени и усилий на решение общественных вопросов, надеешься не на благодарность, а хотя бы на нормальное отношение к себе. Но это ненадолго, характер у меня такой, что скучно жить, думая все время об обидах и ссорах. Не хочу тратить драгоценное время на ненужные эмоции.Меня радует, что глядя на наш энтузиазм, неравнодушное отношение к дому, в котором мы живем, с нас берут пример и другие. Почти все наши газоны засажены цветами, жильцы дома специально привозят рассаду из сада. Двор ухоженный, уютный и красивый. Окинешь взглядом, и душа радуется.22 мая здесь побывает комиссия городского этапа конкурса «Лучший Совет многоквартирного дома». Победитель станет известен 5 июня.Альбина Зубарева.