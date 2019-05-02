Собрали друзей

– У нас помещение не предусмотрено для проведения таких масштабных мероприятий. Поэтому, чтобы охватить все возрасты и актуальные на сегодняшний день темы, мы решили начать пораньше, – говоритНачалось мероприятие в 13.00 интеллектуальной игрой «Моя республика» среди учащихся восьмых классов школы №103. Как выяснилось, ученики хорошо знают историю, географию, быт и героев родного региона, но сильнейшими оказалась команда «Патриот».– История – один из моих любимых предметов. Мне нравится изучать, как и чем жили предки. Люблю ходить в музеи нашего города, самый любимый – Национальный, – говоритБольше всего гостей заинтересовали участники «Клуба юного собаковода». Выступить приглашенным гостям не помешал даже внезапно начавшийся ливень, после чего его руководитель Ольга Сорокина дала ценные советы тем, кто планирует завести четвероногого друга, а посетители могли сфотографироваться с собаками.Следующая тема ночи в ее названии – «Весь мир – театр». Познакомить с волшебным закулисьем пришли гости из модельной библиотеки №13.– Сотрудники музея – наши лучшие друзья, когда услышали, что они готовятся к такому интересному мероприятию, решили предложить свою помощь. Сегодня расскажем о театрах, которые есть в нашем городе, также покажем театральную постановку «Однажды майским вечером…», – говоритТакже они привезли костюмы на военную тематику и организовали небольшую зону, где активно фотографировались дети, пришедшие выступить на концерте «Радужная капель».– Мы активно сотрудничаем с музеем Кавдивизии. Они периодически устраивают тематические встречи и выставки, куда с удовольствием приходят наши воспитанники. Сегодня мы пришли к ним с подарками – песнями «Гармун уйныйм» и «Солнышко смеется», - говоритЗатем детей ждали различные мастер-классы от приглашенных специалистов по аквагриму, рисованию на воде – эбру, живописи, бисероплетению. Также работал уголок игры в шашки.– Дома дети каждый вечер играют с папой. Вот и сегодня как увидели доску, сразу хором: «Сыграем?» Сейчас младший пытается отыграться за предыдущую партию, – говорит мама шести и четырехлетних братьев Имамовых.Пока дети играли в шашки, мамы посетили мастер-класс «Башкирские украшения» от Алимы Фахретдиновой.– Всегда мечтала научиться какому-нибудь рукоделию. Сейчас я к каждому наряду дочери могу изготовить стильную заколку или брошь, – говорит Гульназ Миронова – мама семилетней Марины. Сама автор призналась, что хотя до этого не раз организовывала выставки и участвовала на торговых площадках, то мастер-классы провела впервые, и это был для нее интересный опыт.Далее вечер продолжился чаепитием с башкирскими сладостями, после чего посетителям представили театральную постановку библиотеки №13, художественные и документальные фильмы.Алина ГариповаФото автораКорзинкаТакже гости в этот день могли посетить экспозиционные залы музея, ознакомиться с историей 112-й кавалерийской дивизии, увидеть картины художников республики и выставку, посвященную 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Кусимова.