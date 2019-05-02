Сердце отдает детям

- Когда учился на биологическом факультете БашГУ, заметил, что не все студенты обладали базовыми знаниями и не всегда могли правильно оформлять информацию. И тогда родилась мысль, а почему бы мне не заняться преподаванием, ведь к тому времени уже неплохо поладил с наукой. С детьми работаю давно: еще будучи студентом приезжал в Зилаирский район (откуда родом) и помогал учить школьников. А после университета предложили работу в «Экологе».- От нас требовалось сделать самопрезентацию на сцене, с чем проблем не возникло, так как являюсь слэмером, то есть выступаю в жанре научного стендапа. Предстояло провести открытый урок: постарался, чтобы он получился интерактивным.- Наверное, поиск одаренных детей, заинтересованных в науке. Хотя в любом ребенке можно развить таланты. В то же время есть такие ребята, которым достаточно помочь раскрыться, так как способности в них уже заложены природой.- Работаю со старшеклассниками 13-17 лет. В этом возрасте мир воспринимается иначе: для них взрослый человек зачастую - не авторитет, уважение детей нужно заслужить. Мы работаем как партнеры, прислушиваясь друг к другу.- Я им говорю, что могу подготовить к таким конкурсам, где они могли бы выиграть. Это новое поколение, их постоянно нужно чем-то мотивировать.- Помимо биологии и экологии, даю ребятам основы ораторского искусства, как правильно выступать на сцене, представлять научные данные. Даже если мои ученики не пойдут по этому направлению, все полученные навыки им все пригодятся, потому что в университете предстоит достаточно много заниматься исследовательской работой, защищать курсовые и дипломы.- Есть призеры республиканских конкурсов, победители биотурниров. А сейчас мы готовимся к слету юных экологов и лесоводов, где я сам 10 лет назад завоевал первое место. Хочется верить, что и мои воспитанники покажут высокие результаты.- Я всегда погружен в биологию. А вообще интересуюсь интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». А еще увлекаюсь историческим фехтованием.- Мне кажется, проблема есть, но она заключается не в детях, а в самих взрослых, ведь они иногда молодых не слышат. Часто сталкиваюсь с тем, что ученики желают со мной побеседовать на какую-то отвлеченную тему, поговорить о том, что, по всей видимости, не могут обсудить с родителями. За этим скрывается стремление познать мир, поэтому нельзя пресекать их фанатическое любопытство.- О философии, о религии, а также интересуются вопросами питания: например, ГМО, гомеопатией. Стараюсь все разъяснять с научной точки зрения.- Нет. Люди чаще всего боятся, что потребление чужого ДНК негативно повлияет на их организм. А вы не задумывались о том, что каждый день едите чужой генетический материал? Думаете, его нет в обычных огурцах или мясе? Ведь это и есть чужое ДНК: все питательные вещества идут на развитие организма, за счет чего человек растет, но это не меняет его генетического материала.- Даже больше скажу: практически нет таких продуктов, которые не содержали бы генетически модифицированные организмы. Надпись, которую вы видите на упаковке майонеза «Без ГМО», не означает, что там их нет.- Кроме лекций, занимаемся практикой: собираем материал для исследовательских работ. Летом слушаем птиц, в парке Лесоводов изучаем лишайники, насекомых, собираем гербарий. Делаем проекты по изучению кислотности почв, содержанию в них тяжелых металлов, анализ почвенной фауны. В основном проводим мониторинг качества окружающей среды.- Человек многое изменил, причем растительность тоже преобразует ее кислотность. Не могу сказать, что ситуация критическая, но и не очень хорошая. Конечно, необходимо принимать меры, а для этого нужно собрать больше данных, потому что исследований даже за один год недостаточно.- Продолжим исследовать почву, а также проанализируем состояние водоемов. Расширим географию изучения лишайников, затронем северную часть столицы - Черниковку. Дети сами выбирают тему, иначе энтузиазма и получения удовольствия от совершенного ждать не приходится.