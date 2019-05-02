Роман всей жизни

На торжестве прозвучали любимые песни Гали Газетдиновича. Их раньше часто исполняли в семье писателя. Особенно любили старинные – «Тафтиляу», «Зиляйлюк». Будущий журналист, педагог, писатель появился на свет в Стерлитамаке, дом Ибрагимовых стоял на берегу Ашкадара. У старшей сестры Амины и Гали была лишь одна пара сапог на двоих. Поэтому в школу они ходили через день, а потом, то, о чем узнали, пересказывали друг другу. При этом Гали учился на «отлично» и еще успевал работать в библиотеке. В 1934 году на страницах газеты «Башкирская вышка» были опубликованы его первые стихи.- В 1939 году отца призвали в ряды Красной армии. Он участвовал в боях под Харьковом, на Курской дуге. Под непрерывными бомбежками восстанавливал разрушенные железнодорожные пути, возводил мосты, дошел до Берлина. За боевые заслуги отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями, - рассказала дочь Гузэль Галеевна.Не случайно событиям войны посвящен первый роман -«Однополчане». Он писал его урывками между статьями и очерками, работая собственным корреспондентом газеты «Совет Башкортостаны», ответственным секретарем и заместителем редактора журнала «Агидель». А потом были повести «Шаровая молния», «Парень из Идели», романы «Подснежник» и «Дождь на новолуние». Но главным трудом стала трилогия, повествующая об участии башкир в Пугачевском восстании, - «Кинзя». Это одно из самых монументальных национальных произведений, основанное на архивных материалах.«90 % времени уходит на изучение и поиск», - говорил писатель. Первая книга писалась 7 лет, почти столько же ушло на создание второй. За роман «Кинзя» Гали Ибрагимов был удостоен премии имени Салавата Юлаева.На вечере презентовали третий том романа, который ранее не издавался. Литературный талант отца унаследовала средняя дочь – Суекле Галеевна. Именно она взялась за обработку рукописей неопубликованного тома «Кинзи». Еще в детстве она полушутя обещала отцу закончить дело его жизни. Чтобы сдержать слово, ей потребовались 25 лет.Альфия РАИМОВА.