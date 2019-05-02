Навечно в камне

- Горжусь знакомством с этим замечательным человеком, офицером, настоящим мужчиной. За то, что его дело продолжается сегодня в стенах кадетского корпуса, огромное спасибо преподавательскому составу. И самое главное: ребята, вы настоящие мужчины, защитники Отечества, должны высоко нести звание российского солдата, дух непобедимости, - отметилВыразить дань памяти и принять участие в церемонии открытия пришлиВ адрес Салавата Гиниятовича было сказано много слов уважения и благодарности за труд, отданный воспитанию будущих защитников Отечества.- Молва гласит, что человек с нами до тех пор, пока о нем помнят. Вот этот бюст, установленный сегодня, будет постоянным напоминанием, в первую очередь вам, товарищи кадеты, - подчеркнул Владимир Трофимов. - Ваши старшие товарищи летают в пилотажных группах, охраняют президента нашей страны Владимира Путина, а самое главное они достойно служат во всех видах и родах Вооруженных сил. Заложенное полковником Якуповым доброе дело должно, и обязательно будет продолжаться.Почетные гости торжественно открыли бюст и приняли участие в церемонии возложения цветов. Кадеты продемонстрировали свои умения строевого шага, а почетный караул виртуозно показал навыки владения оружием.Идея создания в Уфе школы-интерната с авиационным уклоном принадлежит боевому кадровому офицеру, прошедшему «горячие точки», полковнику запаса Салавату Гиниятовичу Якупову. Выпускник Московского общевойскового училища, Академии им. Фрунзе, был командиром разведвзвода, десантной роты, заместителем командира полка по боевому применению, командиром батальона курсантов в танковом училище, служил в Чехии, Германии, на Украине, участник боевых действий в Таджикистане, Южной Осетии, Чечне. Имеет два ордена Мужества, медаль «За отвагу».6 июля 2000 года постановлением мэра была открыта общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой на турбазе «Зеленой рощи». В октябре 2001 года воспитанники кадетского корпуса переехали в Затон, в здание расформированного вертолетного училища.Система работы школы-интерната построена по образцу суворовских военных училищ. Начиная с 2002 года на базе Курганского АСК ежегодно организуется летная практика на учебно-спортивном ЯК-52. С момента ее образования в высшие военные училища летчиков поступили 160 человек, в военные авиационные академии и инженерные училища ВВС – 70 человек, прочие высшие военно-учебные заведения – 270 человек, в высшие гражданские учебные заведения – более 160 человек. Выпускники первых одиннадцати выпусков служат в войсках офицерами. Три выпускника Указом президента РФ награждены медалью «За отвагу». С 2011 года каждую осень в Самаре проходит Парад Памяти, куда традиционно отправляются и уфимские кадеты.Зиля БАДРИЕВА.