Продолжил славную династию

Выбор профессии юбиляр не считает случайным. Как говорит сам Ирек Минивалеевич, решение стать связистом он принял, когда ему было семь лет. Вряд ли он был тогда в состоянии полностью раскрыть значение термина «трудовая династия». Но то, что близкие люди работали в отрасли связи, несомненно, повлияло на его выбор.Со временем мечта окрепла. После службы в армии Ирек Галимов устроился работать электромехаником в отдел городской и сельской телефонной связи Производственно-технического управления связи Башкирской АССР в Уфе. Прошел все ступени служебной лестницы, окончил институт. Затем был назначен начальником Чекмагушевского районного узла связи. Позже судьба вновь привела его в Уфу.Одиннадцать лет трудовой биографии пришлись на руководство Уфимским почтамтом. Управлять почтовой сетью миллионного города – занятие не из простых. Профессионализм, организаторские способности и сплоченный коллектив помогали начальнику крупнейшего почтового предприятия республики справляться с поставленными задачами.Именно в этот период Ирек Минивалеевич был удостоен званий «Мастер связи Российской Федерации» и «Заслуженный связист РБ». Позже к ним добавились Почетная грамота и нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфой». Сегодня под его руководством трудится десятитысячный коллектив самого большого в стране по количеству отделений филиала Почты России. Пользуясь случаем, Ирек Минивалеевич11 п1о1просил поздравить с профессиональным праздником всех своих коллег, кто по долгу службы связал жизнь со сферой вязи. Мы присоединяемся к поздравлениям, а юбиляру желаем счастья, здоровья, удачи и новых творческих свершений на любимой работе.