Продолжил славную династию

7 мая значится в российском календаре как праздник работников всех отраслей связи. Особым знаком судьбы можно расценивать тот факт, что именно в этот день отмечает свой день рождения человек, имеющий непосредственное отношение к работе одной из старейших отраслей связи – почтовой. В этом году исполняется 60 лет директору Управления федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиала ФГУП «Почта России» Иреку Галимову.
Выбор профессии юбиляр не считает случайным. Как говорит сам Ирек Минивалеевич, решение стать связистом он принял, когда ему было семь лет. Вряд ли он был тогда в состоянии полностью раскрыть значение термина «трудовая династия». Но то, что близкие люди работали в отрасли связи, несомненно, повлияло на его выбор.
Со временем мечта окрепла. После службы в армии Ирек Галимов устроился работать электромехаником в отдел городской и сельской телефонной связи Производственно-технического управления связи Башкирской АССР в Уфе. Прошел все ступени служебной лестницы, окончил институт. Затем был назначен начальником Чекмагушевского районного узла связи. Позже судьба вновь привела его в Уфу.
Одиннадцать лет трудовой биографии пришлись на руководство Уфимским почтамтом. Управлять почтовой сетью миллионного города – занятие не из простых. Профессионализм, организаторские способности и сплоченный коллектив помогали начальнику крупнейшего почтового предприятия республики справляться с поставленными задачами.
Именно в этот период Ирек Минивалеевич был удостоен званий «Мастер связи Российской Федерации» и «Заслуженный связист РБ». Позже к ним добавились Почетная грамота и нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфой». Сегодня под его руководством трудится десятитысячный коллектив самого большого в стране по количеству отделений филиала Почты России. Пользуясь случаем, Ирек Минивалеевич11 п1о1просил поздравить с профессиональным праздником всех своих коллег, кто по долгу службы связал жизнь со сферой вязи. Мы присоединяемся к поздравлениям, а юбиляру желаем счастья, здоровья, удачи и новых творческих свершений на любимой работе.