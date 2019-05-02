Два письма

Одно было написано в 1941 году, когда Георгий Мушников поступил вместе со своими однокашниками по уфимскому аэроклубу Алексеем Кулагиным и Николаем Еврократовым в пермское авиационное училище, в котором готовили летчиков-бомбардировщиков.«1941 год.Привет! Здравствуйте, пап, мама и вся семья!Сегодня получил от вас письмо, большое спасибо. А то я от вас давно уж ничего не получал.Так ты, папа, в Бирск прибыл временно, еще, значит, тебя могут взять? Ты пишешь, что в Райкоме на тебя брони нет? Ну, конечно, если в п. им. Ленина есть бронь и требуется человек, если условия подходящие, то иди туда и работай, а то ведь без тебя жить очень трудно, а особенно в такой период. Да, папа, ты все же побывал дома, а мне уже, наверное, не придется никого из вас и вообще из родных увидеть, я уже писал в том письме о твоей поездке ко мне. Ответь.Здесь, в Молотове, все дорого, пара небольших огурцов стоит 10 р., табак – 50 р. стакан, не по нашим «солдатским» харчам.Принимают ли у вас посылки? Если будете посылать, то посылайте на меня, на фамилию, а подарками не посылайте, так как если пошлете подарками, то много хлопот будет получить, потому что я уеду на другой аэродром летать, а на мою фамилию получить можно легко. В общем, если принимают, то вышлете.Тетя Шура мне ничего не пишет, не знаю, как они там живут. Да, дядя Никита сражается крепко и на фронте стоит на неплохом счету, вообще, «черноморцы» дают жизни «фрицам».За меня не беспокойтесь, жизнь свою даром не отдам, вы, наверное, читаете в газетах про летчиков о том, как они дерутся?!Ну, вот все, передайте привет всем родным и знакомым. До свидания, целую всех крепко, особенно Риту, она, наверное, уже большая выросла.Георгий».А второе письмо датируется сентябрем 1944 года, когда за год непрерывных боев Мушников стал уже опытным летчиком:«Здравствуйте, дорогие родители: папа, мама и вся семья!За долгое мое молчание вы меня простите. Ничего не поделаешь, время выпало на нашу долю такое, что приходится больше уделять время боевым действиям, чем другим делам, все остальное на последнее место.Вчера получил открытку, присланную из Уфы папой. Благодарен. А то ты, папа, мне очень редко пишешь. Так, значит, Леонид скоро закончит училище? Тогда у него пойдет новая, если так можно выразиться, самостоятельная жизнь. Ведь армия приучает быть самостоятельным. Интересно бы было взглянуть на него в данное время, ведь не виделись почти что 4 года, очевидно, он возмужал.Дядя Никита не пишет. Адреса точного его я не знаю, что с ним и где он, определить трудно, хотя и ориентировочно. Моя жизнь протекает без изменений в боях. Здесь уже начинается осень, дни становятся холоднее. Сейчас находимся не на своей земле, а на земле, которой мы подали руку братской помощи. Ну, ты, папа, должен догадаться.Пока все, пишите, целую всех, Георгий».Всего за время войны на личном счету Георгия Иустиновича числятся уничтоженными и поврежденными: 9 танков, 31 автомашина с войсками и грузами, 17 повозок, подавлен огонь 2 зенитных батарей, взорвано 3 бензоцистерны, подожжено 2 железнодорожных эшелона, сбито 3 самолета.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за боевые подвиги и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Мушникову Георгию Иустиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6074). В тот момент Герою было всего 22 года.Последний раз он поднялся в бой по тревоге на рассвете 9 мая. Войну летчик закончил в звании старшего лейтенанта, заместителя командира авиационной эскадрильи Гвардейского штурмового авиаполка. 24 июня 1945 года летчик-герой принял участие в Параде Победы в Москве на Красной площади.Сегодня его имя носит улица, являющаяся одной из основных магистралей Инорса. В настоящее время уже имеются планы по ее продлению до Сельской Богородской, и далее через Лихачевский промузел до Машиностроителей для улучшения транспортного сообщения между Инорсом и Черниковкой.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото из открытых источников.