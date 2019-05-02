Школьный музей

– В его создании большая заслуга прежнего завуча по воспитательной работе, Марзии Насибуллиной. В 1989 году музей был открыт как дань памяти погибшим ученикам и учителям нашей школы, – рассказывает Елена Евгеньевна.Изначально было всего лишь несколько экспонатов и писем, но сегодня это полноценная экспозиция, хранящая монеты, звезды, компасы военных лет, несколько металлических солдатских фляжек и капсулы с данными воинов.Все эти трофеи привозят старшеклассники в составе республиканского поискового отряда, выезжающего ежегодно в Ленинградскую область для поиска и перезахоронения останков красноармейцев. Из привезенных трофеев соорудили землянку времен Великой Отечественной войны, для оформления которой ОМОН Башкортостана предоставил настоящую военную маскировочную сетку. И если мальчишек завлекает землянка с деталями автоматов советских и немецких бойцов, простреленными деталями самолета, то девочки жаждут послушать грустную историю любви и письма нежности солдата Александра Желателева. Выведенные ровным почерком слова «Я знаю, что записка эта Вас удивит, а быть может и рассердит, тогда простите меня за мою дерзость. Я написал эту записку только потому, что меня заставили писать мотивы, разгоревшиеся в глубине сердца…» не могут не вызвать улыбки умиления в наш век смайликов и электронных писем. К сожалению, воссоздать полную переписку не удалось – сохранились только письма с фронта, а что отвечала Ольга Пстушенко – остается неизвестным. По адресу, указанному на письме, находится другой дом – построенный уже в 50-е годы. Долгие годы Елена Евгеньевна пытается найти родственников автора или адресата, но все тщетно.– К сожалению, никаких результатов пока нет, несмотря на то, что на письмах указаны обратные адреса частей, где служил Желателев. Я отправляла запросы в Центральный архив Министерства обороны в городе Подольске, но в ответ получила только разрешение приехать и поискать информацию самой, – говорит она.Походы в Национальный архив республики так же результатов не дают – даже оформив платную услугу по сбору информации о школе и ее выпускниках, ничего нового о солдате узнать не удалось. Хотя известно, что отец Александра – И. Желателев возглавлял самую первую школу Демы – ныне это 101-я. Не хочется опускать руки и терять надежду, возможно, что-то удастся найти на сайте «Память народа 1941-1945», которым сейчас занимается руководитель музея.Алина Гарипова.Фото автора.