Пробежать и победить

Девушек и юношей оценивали отдельно, у каждого свои нормативы. Видно, что к состязаниям их подготовили основательно: хорошая техника и правильное дыхание – одни из секретов успеха.- Мы хотим, чтобы дети полюбили спорт, а такие соревнования их только стимулируют, - говорит– Сегодня здесь 17 команд из разных учебных заведений. Традиционно эстафету мы посвящаем Дню Победы, а в этом году еще и столетию республики.Познакомиться с сильнейшими бегунами школ района и поддержать их пришел депутат Госсобрания – Курултая РБ Альберт Газизов.- Нам сегодня повезло с погодой. Помнится, в прошлые годы приходилось бежать в суровых условиях, - отметил Рустем Камалдинов.Для ребят эстафета стала своего рода разминкой перед главной дистанцией сезона. 8 мая пройдут городские состязания, куда отобрались призеры прошедшего забега.У девушек первенствовали представительницы 44-й школы, у юношей - восьмой.- Мы благодарны нашему тренеру Валентине Леонидовне: хорошая подготовка позволила опередить соперников. Она подбадривала нас, да и ощущалась поддержка остальных ребят, - рассказывают- В школе мы участвуем в разных видах, но больше предпочитаем бег и баскетбол. А наша победа – очередная мотивация заниматься дальше.Выпускникииз 8-й школы занимаются также кикбоксингом. Спортивный опыт их не подвел – снова подтвердили свое лидерство.