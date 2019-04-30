Журавли вернулись

Более 10 лет «птицы» провели в заточении, укрытые за высоким металлическим забором.- Фонтан появился во времена моей молодости – в начале 70-х и вскоре стал популярным местом, здесь назначали встречи влюбленные, - вспоминает старожил Наталья Ибрагимова, - а больше 10 лет назад наших «журавлей» закрыли, и мы очень переживали. Вот уже внучка, с которой мы здесь гуляли, выросла. Но все-таки дождались.Жалобы жителей, беспокоившихся о судьбе «танцующих журавлей», возымели действие: врио главы республики Радий Хабиров обратил внимание на этот «памятник человеческому разгильдяйству» и пообещал восстановить фонтан в ближайшее время.На прошлой неделе в администрации района состоялась встреча с главным архитектором Уфы Олегом Байдиным, который представил новый проект реконструкции объекта и благоустройства существующего сквера «Дубки», находящегося за Городским Дворцом культуры.Что предполагается сделать? Предусмотрено создание плоскостного бассейна с композицией журавлей в центре, прогулочной парковой зоны с мощеными тропинками и стильными светильниками, скамейками, урнами и малыми архитектурными формами, с детской и спортивной площадками, зоной общепита, велопарковками и площадкой для выгула собак. Как видим, проект масштабный.Но бурную дискуссию у орджоникидзевцев вызвал вопрос не только планировки сквера и месторасположения детской и спортивной площадок, но и состояние деревьев, а также дальнейшее содержание самого парка. Еще неравнодушных граждан волновал вопрос сквозного проезда через парк и безопасности.Байдин пообещал учесть пожелания горожан:- Окончательный проект появится к 1 мая, к 15-му будет готова смета, а с 1 июня начнутся работы, которые планируется завершить к 1 октября. Открытие нового сквера вдохнет свежую струю в этот микрорайон, и он по праву вернет себе репутацию излюбленного места отдыха.Тем более что место действительно уникальное – нигде больше в черте города не сохранилось столько дубов. А поскольку деревья –базовый элемент парка, то они обязательно будут сохранены.Что касается скульптурной композиции «Танцующие журавли», то ее уже демонтировали и перевезли на хранение и реставрацию в МБУ, после чего возвратят на новое место, ближе к Городскому Дворцу культуры.Саша БЕЛОВА.