Растим чемпионов

Торжественное мероприятие началось с разминки для участников субботника. Бодрое настроение и заряд энергии подарили паралимпийцы Ирек Зарипов, Оксана Савченко, чемпион России Дмитрий Петров и недавно взявшая «золото» в командном зачете на первенстве мира по фехтованию среди юниоров Адэлина Бикбулатова.- В рамках акции «Зеленая Башкирия» в Уфе за неделю посажено более 2 000 деревьев, сегодня эта цифра увеличилась почти на тысячу, так как субботники проходят во всех районах столицы, - сказал Ульфат Мустафин. – У нас появились Аллеи дружбы, ветеранов, героев, Корабельная, а сегодня в преддверии открытия Международных детских игр будет открыта Аллея чемпионов. Очень приятно, что некоторые из них здесь присутствуют, и я надеюсь, что победителей, прославляющих город и республику, станет еще больше.В посадке хвойных крупномеров, помимо мэра, приняли участие и- Чудесный день, почетно и приятно принимать участие в такой акции, откуда идет теплота и радость, -– Сейчас на объекте идут финишные работы: инженерные, отделочные, благоустройство. Все проходит по графику, 30 мая его сдадим.Финишной точкой субботника стало прикрепление таблички, за которой выстроились 89 крупномеров ели высотой 2,5 метра. Напоминаем, что путем опроса в социальных сетях жителями района было выбрано название – Аллея чемпионов. Среди предложенных вариантов со словами «спортивной славы», «здоровья», «Олимп», «Победа», за этот вариант проголосовала большая часть респондентов.По словам организаторов, новая аллея станет символом как прошлых, так и будущих побед российских спортсменов. Уже в июле мы будем болеть за них в Центре спортивной подготовки, который распахнет свои двери для более чем 1500 участников 53-х летних Международных детских игр. Предполагается, что чемпионы посадят именное дерево с соответствующей табличкой.- Заметил, что молодежь стала болtе спортивной, поскольку в парках и скверах теперь есть где побегать, позаниматься, - отметил- Уличные тренажеры появляются в каждом районе, и я надеюсь, что из нынешних любителей вырастут настоящие чемпионы.Зиля БАДРИЕВА.Фото Валерия ШАХОВА.