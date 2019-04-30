- В республике делается очень много для развития речного судоходства, добычи полезных ископаемых со дна рек, повышения маржинальности этой сферы экономики, - отметил в приветствии- У руководителя республики Радия Хабирова деятельность Бельского речного пароходства находится в зоне особого внимания, и мы сделаем все, чтобы оно возродилось, обрело былую славу.Гости пожелали работникам речного флота республики безаварийной навигации, удачного плавания – традиционных «семь футов под килем».- Вот уже более двух с половиной столетий с берегов нашей пристани отходят корабли, - сказал- Этот будет годом возрождения нашего Бельского речного пароходства.Слова моряка не случайны: речной порт был признан банкротом в июле прошлого года, однако на базе имеющихся активов предприятия создано новое акционерное общество со схожим названием. В арсенале предприятия - 3 терминала, два действующих месторождения, 10 плавкранов. Сейчас порт занимается добычей и отправкой песчано-гравийной смеси, в том числе по железной дороге. За навигацию планируется перевезти насыпные грузы объемом в полмиллиона тонн. На этой же неделе началась и перевозка нефтепродуктов грузовым флотом. Как сообщили в компании «БашВолготанкер», первые суда уже встали под погрузку к нефтеналивным причалам.Начала работу и служба речных перевозок - для населения открылись 7 маршрутов. Один из главных проектов развития судоходства в республике – реконструкция порта «Агидель». Он единственный в регионе входит в европейскую структуру речных ворот страны, позволяющих обслуживать суда с глубокой посадкой. Сейчас есть несколько потенциальных инвесторов, готовых вложить средства. По словамв этом году начнется ремонт железнодорожной составляющей 307 км участка дороги. Сумма ремонта составляет 200 млн рублей. В перспективе до 2020 года также планируется увеличить фарватер главной реки республики до 2 м. Это обеспечит беспрепятственную работу для всего флота, который базируется на Белой.- Стоимость проезда в 2019 году на речных паромных переправах не изменилась, - сказал- Однако в связи с вводом в эксплуатацию нового маршрута внутреннего водного транспорта общего пользования «Сипайлово – Зеленый Мыс» протяженностью 11 км с промежуточными остановками на переправах «Трамплин» и «Дудкино» для него разработан расчет нового тарифа.Зарина ХАНОВА.