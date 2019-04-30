Каменная река: новый взгляд

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром ...

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц. При этом она отметила, что причиной ухудшения состояния супруга мог стать стресс. «Стрессы не проходят даром», — ...