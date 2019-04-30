Каменная река: новый взгляд

…Сейчас на этом месте пустырь, но скоро здесь все оживет, придут строители, начнется работа и появится новый сквер с необычным названием Каменная река. Каким будет этот зеленый уголок отдыха, решали сами жители близлежащих микрорайонов. Общественные слушания по благоустройству будущего сквера прошли на базе гимназии №158.
- Микрорайоны Южный и Колгуевский называют молодежными, здесь много семей с детьми, и такое место отдыха необходимо, - сказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. - Проект придуман несколько лет назад, но строительство по различным причинам приостановилось. В этом же году планируется его осуществить. Но предварительно необходимо провести обсуждение, чтобы узнать, что сами жители хотят на этом месте.
Слушания прошли в деловой конструктивной обстановке. Модератор проекта, советник врио главы республики по развитию общественных пространств, городской планировщик Ольга Сарапулова и архитектор Ляйсан Азнабаева рассказали о проекте. Здесь будут зоны для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, тренажеры. Вторая половина парка ориентирована на отдых. Роль ограждения выполнят зеленые деревья и кустарники. Одним из центральных элементов сквера станет фонтан. Выраженный рельеф местности позволил развернуться архитектурной мысли для интересных решений, а еще отсюда открывается великолепный вид на Агидель.
А каким хотят видеть «Каменную реку» жители?
Участникам слушаний было предложено разделиться на команды и, расположившись за столами, внимательно познакомиться с проектом и внести свои предложения. Определить наиболее удобное место парковки или обратить особое внимание вопросам безопасности площадок и удобства отдыхающих, эстетики сооружений.
Выслушав наиболее интересные предложения и обобщив все пожелания, разработчики приняли их в дальнейшую работу. В ближайшем будущем сквер Каменная река превратит микрорайон Южный в одно из уютных мест отдыха для уфимцев и гостей нашего города.
Лилия ЗИМИНА.
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