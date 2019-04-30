Инорс? Предлагать!

Основным импульсом для «смены имиджа» несомненно стало развернувшееся с начала 90-х годов интенсивное строительство новых многоквартирных домов, приведшее к росту населения до 75 тысяч человек и повышению уровня стандартов жизни. Ведь только в прошлом году в микрорайоне были сданы новые дома по улице Ферина, 31 и Архитектора Кобелева, 3/3. А это повлекло за собой и более строгие требования к существующей инфраструктуре. Так, в настоящее время ведется строительство сразу двух социальных объектов – образовательного центра и бассейна.Но наряду с этим особое внимание было уделено и состоянию местных дорог. В прошлом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы четыре крупных участка дорожной сети из 16 улиц (бульвар Т. Янаби и Баландина, улицы Фронтовых бБригад, Шолохова).А в нынешнем году в целях комплексного благоустройства микрорайона принято решение о строительстве продолжения улицы Мушникова на участке от Шолохова до Сельской Богородской, через сбросной канал ТЭЦ-2. Что позволит сбалансировать транспортную систему, разгрузить дорожную сеть в часы пик и стабилизировать движение личного и общественного транспорта в северной части столицы. Кстати, в будущем запланировано строительство еще одного участка автодороги, который будет продолжен до перекрестка Интернациональной – Машиностроителей.Кроме того, рассматривается возможность организовать на территории большую стоянку для жителей, что позволит разгрузить дворовые территории от припаркованных машин.На строительство дороги выделено финансирование, разработан проект, который прошел государственную экспертизу и получил положительную экспертную оценку. Работы должны начаться в июне нынешнего года.Но и это еще не все составляющие рецепта, как сделать спальный район мегаполиса полноценным городским пространством. Очень многое здесь зависит и от инициативы самих жителей. Одним из таких примеров стал «Разноцветный субботник», который состоялся в выходные на берегах озера Теплое. Во время экологической уборки горожане очистили лес и берег озера, причем раздельно собирали стекло и пластик – ведь сортированное сырье сдадут на переработку. За каждый собранный мешок мусора участники субботника получали жетон, который в конце мероприятия можно было обменять на ценный приз от организаторов и партнеров акции.После двухчасовой уборки территории, организовали чаепитие с блинами, во время которого самые активные участники субботника обменяли свои жетоны на призы. А позже в сквере Баландина в рамках акции «Зеленая Башкирия» состоялся детский праздник.Владимир ГЛИНСКИЙ.