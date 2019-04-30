– Мы проводим ярмарки каждый год, поддерживая сферу сельского хозяйства. К тому же в районе большая площадь частного сектора и садоводческая тема всегда была актуальна, – отметила главный специалист отдела координации торговли, общественного питания и услуг Айгуль Валитова. Поскольку ярмарка была организована под девизом «Все для сада и огорода», основная часть того, что реализовали – саженцы, рассада и семена. Перед первомайскими каникулами, когда большая часть населения отправляется в сады и огороды, очень важно предоставить большой выбор качественной продукции.– С детства люблю работать в саду. Как себя помню, так всегда копалась в земле. Любовь к цветам у меня от мамы, – говорит жительница села Жуково Альфия Абсаликова. В ее ассортименте чайно-гибридные розы различных цветов. Свой выбор она объясняет тем, что данный сорт неприхотлив в уходе и практически стопроцентно приживается в наших погодных условиях. Продавец уверяет, что цветы чувствуют отношение к себе: если человек искренне заботится о них, как о своем детище, розы будут радовать глаз продолжительное время.А в арсенале ее соседки по прилавку Анны Галиной – первоцветы, примулы, очитки, ромашки, лапчатки, георгины и другие многолетние цветы, которыми украшаются сады любого хозяйства. Анна Васильевна выращивает цветы на своем участке, который находится в Демском садоводчестве. Но, в отличие от соседки, относительно недавно – после выхода на пенсию.Наряду с продавцами из частных подворий, в торговых рядах заняли свои места и индивидуальные предприниматели. Фильзя Калимуллина приехала из села Кызылга Чишминского района. Ее продукция – это зеленый лук, укроп, свежий урожай огурцов и осенниеместные яблоки. Также есть саженцы яблонь, смородины, вишни.– Конечно, ярмарка – хорошая возможность увеличить доход, но это не должно сказываться на продукции, – говорит она. Например, у нее всего несколько пучков укропа, она объясняет тем, что одна партия уже распродана, а следующая еще не подоспела.Помимо саженцев и рассады, немало было и готовой продукции –картофеля, лука, моркови, меда.– У меня подсолнечное и льняное масло холодного отжима, осенний урожай, – представляет свой товар предприниматель из села Анясово Миякинского района Ильдар Сираев.Ильдар Гайсович с удовольствием знакомит покупателей с процессом производства своей продукции. Сначала семена проходят вентиляцию и калибровку на аппарате «Петкус». Это нужно для того, чтобы отделить крупные от мелких. Если крупные уйдут на продажу, то мелкие насыпают на экструдер, который отжимает масло. Когда оно немного остынет, его разливают в бутылки. Переработанный жмых также отправляется в фасовку – он полезен в качестве подкормки для домашних птиц и крупного рогатого скота. Ильдар Сираев уже более семи лет успешно занимается производством масла из семян подсолнечника и льна, за долгие годы у него появились как постоянные покупатели, так и постоянные поставщики семян.– Вся продукция выращена в республике, за семенами далеко не ездим, – говорит он.Алина Гарипова.Фото автора.